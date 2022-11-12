Fenerbahçe-Giresunspor maçında Serdar Aziz'den kritik hatalar! Tarihte bir ilk yaşandı

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Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in performansı gündem oldu.

JESUS'UN 11 TERCİHİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşısında Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro 11'ini tercih etti.

Karşılaşmanın 40. dakikasında 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, ikinci devrede kalesinde 2 gol gördü ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SERDAR AZİZ GOLLE BAŞLADI AMA...

Sarı-lacivertlilerin 13. dakikada Serdar Aziz'in attığı gol Joao Pedro'nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Joao Pedro bu pozisyonda sarı kart gördü.

İKİ HATA İKİ GOL

Dakikalar 71'i gösterdiğinde Altay Bayındır'ın çıkıp almaya hazırlandığı topu uzaklaştırmak isteyen Serdar Aziz, topu kafayla rakibin önüne indirdi. Sainz hatayı affetmedi ve ağları havalandırdı.

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Mücadelenin 83. dakikasında ise Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Serdar Aziz, topu ayağından çıkarmakta gecikince, rakip baskısı sonrasında kaleye dönmek istedi ancak ayağını ters basması sebebiyle araya Borja Sainz girdi. Altay ile karşı karşıya kalan Sainz, takımını öne geçiren golü kaydetti.

TARAFTARDAN ELEŞTİRİ

Sarı-lacivertli taraftar, sosyal medyada Serdar Aziz'in performansıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

İLK KEZ KAZANDI

Giresunspor, bu sonuçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmiş oldu.

Ayrıca sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçından mağlup ayrıldı.