Fenerbahçe'nin Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı 4 golle geçerek grubunu lider tamamlarken muhtemel rakipler de belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy’de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets’i 3-1’lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava’yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Haberin Devamı

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland’ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

FERDİ, BU SEZON 2. GOLÜNÜ DE AVRUPA’DA ATTI

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’ya karşı kaydettiği golle bu sezon ikinci golüne ulaştı.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 36. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dusan Tadic’in pasıyla fileleri havalandıran Ferdi, bu sezonki 2. golüne imza attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru filelerini de havalandırmıştı. Trendyol Süper Lig’de 14 maça çıkan Ferdi’nin 2 asisti bulunuyor. Ferdi, Avrupa Konferans Ligi’nde ise bugün 9. maça çıktı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Konferans Ligi kupasını kazanmak istiyoruz Haberi görüntüle

EDİN DZEKO, 16. GOLÜNE ULAŞTI

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Spartak Trnava maçında attığı gollerle bu sezonki 16. golüne ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon Süper Lig’de tüm maçlarda görev alan Dzeko, Konferans Ligi’nde ise 6 maçta forma giydi. Bugünkü gollerle Avrupa Konferans Ligi’nde 4. golüne ulaşan 37 yaşındaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Edin Dzeko: Ferdi Kadıoğlu 5 büyük ligde oynayabilir Haberi görüntüle

TADİC, 12. GOLÜNE ULAŞTI

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Spartak Trnava mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, ilk golün asistini yaparken, 2. golü de penaltıdan kaydeden isim oldu. Süper Lig’de 7 golü bulunan başarılı futbolcu, Avrupa Konferans Ligi’nde de 5. golüne imza attı. Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi'nden gelenler

Olympiakos

Ajax

Real Betis

Sturm Graz

Union Saint-Gilloise

Makkabi Hayfa

Servette

Molde

Konferans Ligi'ni ikinci bitirenler

Slovan Bratislava

Gent

Dinamo Zagreb

Bodo/Glimt

Legia Varşova

Ferençvaroş

Frankfurt

Ludogorets