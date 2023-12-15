Edin Dzeko: Ferdi Kadıoğlu 5 büyük ligde oynayabilir

Haberin Devamı

Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Grubu lider tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Edin Dzeko, "Nordsjaelland maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama sonrasında güçlü bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum. Grubu birinci sırada tamamladık. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün saha içinde iyi bir oyun oynadık. Birinci tamamladığımız için mutluyuz" dedi.

"5 BÜYÜK LİGDE OYNAYABİLİR"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansını öven Dzeko, "Ferdi Kadıoğlu ilk 5 ligde oynayabilir ama hala ona ihtiyacımız var. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş maçında da kaliteli bir futbol sergiledi. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum ki büyük kulüpler de onu takip edeceklerdir, isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Umuyorum ki bu performansı göstermeye devam eder Ferdi." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Nordsjaelland maçının ardından taraftarlardan özür dilemek istediklerini söyleyen Dusan Tadic, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet oldu. Grubu lider bitirdik. Nodsjaelland maçından dolayı üzgün olduğumuzu taraftarımıza göstermek için iyi bir galibiyet almalıydık. Kupalar kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe'nin hedefi daima budur. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz.Çok gol atarak kazanmak istedik bugün, bunun için çok istekliydik. Kulübün hak ettiği bu, makine gibi olmalıyız. İlk golden sonra durmamalıyız. Rakibimiz bugün bizden korktu. Çünkü biz büyük bir kulübüz, bu şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

"BEN BİLE ŞAŞIRIYORUM"

Güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirten Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet elde ettik. Hem gol için hem de galibiyet için çok mutluyum. Grubu lider bitirmek de bizler için iyi bir şey. Bir tur atlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedeflerimize doğru gidiyoruz." dedi.

Performansına kendisinin de şaşırdığı ifade eden Ferdi, "Bazen ben bile şaşırıyorum" derken "Biz Fenerbahçe'yiz. Kupalar için oynarız. Umarım kupayı kazanabilmek için finale erişiriz" açıklamasını yaptı.