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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son hafta maÃ§Ä±nda temsilcimiz FenerbahÃ§e, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yÄ± KadÄ±kÃ¶y'de 4-0 maÄŸlup etti.

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, bu sonucun ardÄ±ndan grubu lider bitirdi ve play-off turunu pas geÃ§erek doÄŸrudan son 16 turuna yÃ¼kseldi.

Ä°SMAÄ°L KARTAL'DAN 3 DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal, ligde oynadÄ±klarÄ± BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ilk 11'inde 3 deÄŸiÅŸiklik yaparak Trnava karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin'Ä±n yerine Oosterwolde, Crespo'nun yerine Ä°smail YÃ¼ksek ve kalede Livakovic'in yerine Ä°rfan Can EÄŸribayat ilk 11'de maÃ§a baÅŸladÄ±.

FenerbahÃ§e'nin ilk 11'i ÅŸu ÅŸekildeydi: Ä°rfan Can EÄŸribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Ä°smail, Fred, Szymanski, Tadic, Ä°rfan Can Kahveci, Dzeko

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Yedek kulÃ¼besinde ise ÅŸu isimler yer aldÄ±: Livakovic, Furkan AkyÃ¼z, Serdar Aziz, Mert Hakan YandaÅŸ, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ãœnder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Yusuf AkÃ§iÃ§ek

Ä°RFAN CAN EÄžRÄ°BAYAT 9 MAÃ‡ SONRA KALEDE

FenerbahÃ§e'de genÃ§ kaleci Ä°rfan Can EÄŸribayat, 9 maÃ§ sonra ilk 11'e girdi. Daha Ã§ok Avrupa maÃ§larÄ±nda sÃ¼re alan Ä°rfan Can, gruptaki son iki maÃ§ta ÅŸans bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Ligde 6, Avrupa'da 2 maÃ§ olmak Ã¼zere toplam son 8 maÃ§ta forma giyemeyen genÃ§ kaleci, Trnava maÃ§Ä±nda ilk 11'e dÃ¶ndÃ¼.

Ä°smail YÃ¼ksek de Sivasspor ve BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk 11'e geri dÃ¶ndÃ¼.

SERDAR AZÄ°Z KADROYA DÃ–NDÃœ

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda son olarak 5 Ekim'de Trnava deplasmanÄ±nda forma giyen daha sonra sakatlanan Serdar Aziz, bu kez iÃ§ sahadaki Trnava maÃ§Ä±yla kadroya geri dÃ¶ndÃ¼.

FenerbahÃ§e'nin son iki maÃ§Ä±nda kadroya alÄ±nmayan Ryan Kent de Trnava maÃ§Ä±nda yedek soyundu.

FenerbahÃ§e'de sakatlÄ±klarÄ± devam eden Becao ve Zajc kadroda yer almadÄ±.

FENERBAHÃ‡ELÄ° OYUNCULARDAN ANLAMLI HAREKET: UMUT NAYÄ°R'E KOÅžTULAR

Spartak Trnava karÅŸÄ±sÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± ilk golÃ¼ 36. dakikada Ferdi KadÄ±oÄŸlu ile bulan FenerbahÃ§e'de Ferdi ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± golden sonra anlamlÄ± bir harekete imza attÄ±lar.

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Tadic'in ÅŸÄ±k pasÄ±nda soldan ceza alanÄ±na giren Ferdi, rakiplerinden kurtulup ayak iÃ§i vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi.

GolÃ¼yle tribÃ¼nleri coÅŸturan Ferdi KadÄ±oÄŸlu, gol sevincinin devamÄ±nda takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yedek kulÃ¼besindeki Umut Nayir'e gitti ve milli golcÃ¼ye sarÄ±ldÄ±.

TRÄ°BÃœNLER DE DESTEK VERDÄ°

4-0'lÄ±k galibiyetin ardÄ±ndan FenerbahÃ§e tribÃ¼nleri de Umut Nayir'e destek verdi. MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan tribÃ¼nler takÄ±mÄ± alkÄ±ÅŸlarken, Umut Nayir'i Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. TÃ¼m tribÃ¼nler milli futbolcuya tezahÃ¼ratlarla destekte bulundu.

Ä°SMAÄ°L KARTAL: ALLAH KÄ°MSENÄ°N BAÅžINA VERMESÄ°N

FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, Umut Nayir'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ olayla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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Allah kimsenin baÅŸÄ±na vermesin, Umut'un ailevi bir sorunu oldu. OdasÄ±na gittik. KamptaydÄ±k, Ã¶ÄŸrendik, Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. Ä°zin verdim, ailesinin yanÄ±na gitti. TribÃ¼n, teknik heyet ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± olarak hep birlikte Umut'a destek vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

16 HAFTALIK BEBEKLERÄ°NÄ° KAYBETÄ°LER

Umut Nayir'in hamile eÅŸi Enfal Diner Nayir, dÃ¼n akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda 16 haftalÄ±k bebeklerini kaybettiklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Enfal Diner Nayir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada; "DÃ¼n doktor kontrolÃ¼ne gittiÄŸimizde 16 haftalÄ±k bebeÄŸÃ¼imizin kalbinin durduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. BugÃ¼n vedalaÅŸtÄ±k kÄ±zÄ±mÄ±zla. Bize ve acÄ±mÄ±za saygÄ± gÃ¶sterip gerekli hassasiyeti gÃ¶stermenizi umuyoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Nayir ailesinin Azurri isminde bir erkek Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.

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DZEKO Ä°KÄ° GOLLE YILDIZLAÅžTI

SarÄ±-lacivertlilerin kaptanÄ± Edin Dzeko, alÄ±nan galibiyette Ã¶nemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu sezon SÃ¼per Ligâ€™de tÃ¼m maÃ§larda gÃ¶rev alan Dzeko, Konferans Ligiâ€™nde ise 6 maÃ§ta forma giydi. BugÃ¼nkÃ¼ gollerle Avrupa Konferans Ligiâ€™nde 4. golÃ¼ne ulaÅŸan 37 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti.

MÃ¼cadeleye 11â€™de baÅŸlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayirâ€™e bÄ±raktÄ±.

TADIC'Ä°N PENALTISI KALECÄ°YE YAZILDI

FenerbahÃ§e'nin ilk golÃ¼nde asist yapan Dusan Tadic, ikinci golde penaltÄ±yÄ± kullanan isimdi. Direkten dÃ¶nen top, kaleci Takac'a Ã§arpÄ±p aÄŸlara gidince gol kendi kalesine olarak yazÄ±ldÄ±.

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MÃ¼cadeleye 11â€™de baÅŸlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldÄ±.