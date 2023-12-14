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Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını izledi

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#Fenerbahçe#Wout Weghorst#Konferans Ligi
Wout Weghorstun menajeri Simon Cziommer, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını izledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 23:22

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe sürpriz bir ismi ağırladı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler karşılaşmadan 4-0 galip ayrılırken statta mücadeleyi izleyenler arasında sürpriz bir isim yer aldı.

Haber Global'in haberine göre; Hollandalı golcü Wout Weghorst ve birçok oyuncunun da menajerliğini yapan Simon Cziommer, Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçı tribünden takip etti.

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Fenerbahçe'de devre arasında Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile yolların ayrılabileceği konuşulurken Wout Weghorst'un temsilcisinin karşılaşmayı takip etmesi merak uyandırdı.

Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık olarak forma giyen ve 18 maçta 13 gollük katkı yapan Wout Weghorst, sezonun ikinci yarısını ise Manchester United'da kiralık geçirmişti.

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Bu sezonun başında Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a kiralanan Hollandalı golcü, 14 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Wout Weghorst#Konferans Ligi

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