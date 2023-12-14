Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Konferans Ligi kupasını kazanmak istiyoruz

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Spartak Trnava'yı 4-0 yenip grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından konuştu.

"KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz.

"FERİ SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRİYOR"

Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum

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"OSAYI-SAMUEL'İN SAKATLIĞI YOK"

Osayi-Samuel'in herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için değişiklik yaptık.

"TÜRKİYE'DE LİDERİZ, AVRUPA'DA LİDER ÇIKTIK"

Türkiye'de lideriz, Avrupa'da lider çıktık. Ekibimle beraber gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber pozitif futbola ilavelerle, gelişmelerle devam ediyoruz. Bu akşam lider olarak çıkmak bizi ayrıca mutlu etti. Şubatı pas geçtik, mart ayında oynayacağız. Bu da elimizi biraz daha rahatlatacak. Takım olarak performansımızdan mutluyuz.

"KAMPTAYKEN UMUT'A İZİN VERDİK, AİLESİNİN YANINA GİTTİ"

Allah kimsenin başına vermesin, Umut'un ailevi bir sorunu oldu. Odasına gittik. Kamptaydık, öğrendik, çok üzüldük. İzin verdim, ailesinin yanına gitti. Tribün, teknik heyet ve takım arkadaşları olarak hep birlikte Umut'a destek vermeye çalıştık.

"PENALTILARI TADIC ATACAK"

Bu tip oyuncular, büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da kaçırabilirler. Kaçırabiliyor diye bu maç o atsın, şu maç bu atsın diye bir şey yok. Takım içinde ikinci, üçüncü penaltıcılar var ama bir penaltı kaçırdı diye değiştirmeyiz. Tadic bu takımda olduğu müddetçe penaltıları Tadic atacak.

"DIŞARIYLA HAŞIR NEŞİR OLMUYORUZ"

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Eleştiri tabii ki olur. Nasıl olmalı? Objektif ve adaletli olmalı. Nordsjaelland'da birçok bölgede eksik vardı. 1-2-3 bölge olur tamam. Elimiz o maçta zayıftı. Bu bahane edilmeyecek de ne edilecek; 5 tane stoper yok, orta sahada 1 tane yedek yok, 15 kişi gittik oraya, suni çimdi ve çok soğuk havaydı. Mevkisinin oyuncuları olmadan sahaya çıktık. Doğru, 6-1'lik skora kabul edilebilir değil, hoş değil. Biz bu takımı burada yendik, 7-8 atabilirdik. Neden farklı mağlup olduk, nedenleri ve niçinleri var. Biraz daha hoşgörü beklerdim. Oldu, eleştirilebilir. Biz dışarıyla haşır neşir olmuyoruz. İşimize bakıyoruz. Böyle de devam edecek.