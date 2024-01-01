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Fenerbahçe'nin 2024'ü hızlı başladı! 10 soruya cevap aranıyor: Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi, Alexander Djiku...

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçenin 2024ü hızlı başladı 10 soruya cevap aranıyor: Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi, Alexander Djiku...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 08:42

Süper Lig'de 2023 yılını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi yönetim ve teknik heyeti oldukça zorlu bir süreç bekliyor. En çok merak edilen konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu için büyük kulüplerden gelebilecek flaş bir teklifte nasıl bir tavır sergilenecek?

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2024’ün ilk gününe girerken Fenerbahçe cephesinde taraftarların merakla beklediği soruların cevabını gecikme yaşanmadan bulmak için yöneticiler kolları sıvamış durumda. Özlenen şampiyonluğa ulaşmak için sıfır hatayla ilerlemek isteyen yönetim ve teknik kadro eksik noktalara transferin yanı sıra kadroda yer açmak için görüşmeleri hızlandırırken, ayrılmayı düşünen futbolcular için de teknik heyetle fikir alışverişini aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede işte sarı lacivertli takımda cevapları merakla beklenen 10 soru;

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BATSMAN’IN GELECEĞİ NE OLACAK?

Fenerbahçenin 2024ü hızlı başladı 10 soruya cevap aranıyor: Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi, Alexander Djiku...

1- Düzenli olarak forma giyme şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi gidecek mi yoksa şampiyonluk için sarı lacivertli formayı terletmeye devam mı edecek?

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2- Batshuayi ile benzer bir sıkıntıyı yaşayan Samet Akaydın’ın oynayabileceği bir takıma gitme isteği kabul görecek mi?

3- Yeni stoper transferi ikincisi yarının ilk maçlarına yetişecek mi?

4- İkinci yarıda takıma dönemeyeceği net olarak belli olan Luan Peres’in Fenerbahçe’deki geleceği nasıl şekillenecek?

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5- Sakatlığını tamamen atlatan ve 1 ayı aşkın bir süredir takım arkadaşlarıyla çalışan, sol bek, forvet arkası ve 8 numara oynama özelliği olan Lincoln Henrique’nin adı TFF ve UEFA’ya verilecek mi? Yoksa Brezilyalı futbolcu ile bir yol ayrımına girilecek mi?

6- Sakatlıklardan kurtulup istenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc için bir yol ayrımı ihtimali gündemde mi?

7- Kadroda yeni transferlere yer açma zorunluluğu için Ryan Kent’e İngiltere ve İskoçya’dan gelen tekliflere “Evet” denilecek mi?

AFRİKA KUPASI İÇİN B PLANI VAR MI?

8- Sezon öncesi elzem görünen 6 numara transferi devre arasında gerçekleştirilecek mi?

9- Ara transferde Ferdi Kadıoğlu için büyük kulüplerden birinden gelebilecek flaş bir transfere teklifine karşı nasıl bir tavır sergilenecek?

10- Savunma hattında yer alan Osayi-Samuel’in Nijerya, Alexander Djiku’nun Gana ile Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle teknik heyet şimdiden bir B planı hazırlamaya başladı mı?

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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