Suudi futbolunda yaprak dökümü! Benzema'nın ardından Roberto Firmino... | Süper Lig'den talipleri var

Haberin Devamı

Suudi Arabistan'da futbol hayatlarını sürdüren Karim Benzema ve Roberto Firmino'nun ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema, 14 yıllık Real Madrid serüveninin ardından İspanyol ekibinden ayrılarak Al-Ittihad'ın yolunu tuttu.

Real Madrid'den ayrılarak astronomik bir ücretle Suudi ekibi Al-Ittihad'a imza atan Karim Benzema, yılda 200 milyon Euro maaşla transfer edildi.

Al-Ittihad'da üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından taraftarlar, Fransız yıldız Benzema'yı hedef gösterdi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞI İÇİN ÜLKEYİ TERK ETTİ

Marca'nın haberine göre; Fransız futbolcunun Al-Nassr'a 5-2 mağlup olunan maçın ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı ve bu gelişmelerin ardından ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Ayrıca kulüp yetkililerinin antrenmanlara gelmeyen Karim Benzema'ya ulaşamadıkları aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

5-2'lik hezimet sonrası Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve 36 yaşındaki golcünün de 76 milyon takipçili Instagram hesabını kapattığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Suudi Pro Ligi, Dünya Kulüpler Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve King's Cup'ta toplam 20 maça çıkan Benzema, 12 gol atıp 5 de asist katkısı yaptı.

ROBERTO FIRMINO DA AYRILMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Roberto Firmino için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TalkSport'un haberine göre; 2026 yılında Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Roberto Firmino takımdan ayrılmak istiyor.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Al-Ahli formasıyla gösterdiği performansın eleştiri konusu olması ve istediği uyumu yakalayamaması nedeniyle Firmino, devre arası transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

Haberin Devamı

SÜPER LİG'DE TALİP VAR

Brezilyalı yıldız ile Türkiye'den önemli takımların da ilgilendiği iddia edilirken, yine Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Suudi Arabistan takımı El-Ittifaq'da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Bu sezon 17 lig maçına çıkan Firmino takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.