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Galatasaraylı golcü Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 dev kulüp talip

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#Transfer#Mauro Icardi#Galatasaray
Galatasaraylı golcü Mauro Icardiye Premier Ligden 2 dev kulüp talip
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 16:20

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye Premier Lig'in iki büyük kulübünün talip olduğu öne sürüldü.

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'da tekrardan gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham talip oldu.

Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.

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TOPLAMDA 54 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Sarı kırmızılı formayla toplamda 53 maça çıkan Arjantinli yıldız, 40 gol atıp 14 asist yaptı.

Galatasaraylı golcü Mauro Icardiye Premier Ligden 2 dev kulüp talip

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PSG'DEN BONSERVİSİ ALINDI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Paris Saint Germain’den kiralık olarak takıma katılan Arjantinli golcü Mauro Icardi gösterdiği performansla Galatasaray’da başarılı bir dönem geçirdi.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, bu yaz transfer döneminde Icardi’yi bonservisiyle transfer etti.

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#Transfer#Mauro Icardi#Galatasaray

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