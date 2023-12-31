Sergen Yalçın, Süper Lig ekibiyle anlaştı! Beşiktaş derken ters köşe...

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Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası Antalyaspor ile anlaştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

ANTRENMANA ÇIKACAK

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

"BEŞİKTAŞ’TAN HABER GELMEDİ, İSMİM GEÇTİ"

Anlaşmaya ilişkin ilk açıklamayı Hürriyet'e yapan Sergen Yalçın, "Beşiktaş’tan haber gelmedi, ismim geçti. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlarda anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Transferi doğrulayan Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, "Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardık" dedi.

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ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANDI

Sergen Yalçın, son olarak görev yaptığı Beşiktaş'a iki kupa birden kazandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya kadar süren mücadelede Beşiktaş, gol averajıyla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ'TA 679 GÜN GÖREV YAPTI

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, 679 gün takımın başında kaldı.