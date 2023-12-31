×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor! Oynayacağı ilk maç...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Transfer
Arda Güler, Real Madridde formasına kavuşuyor Oynayacağı ilk maç...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 15:49

Real Madrid'de 3 farklı dönemde sakatlık geçiren ve henüz maça çıkamayan Arda Güler'in çıkacağı ilk maç belli oldu. Milli yıldız, yeni yılın ilk maçında sahada olacak.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, üst üste yaşadığı 3 sakatlık sebebiyle takımda henüz forma giyememişti.

Son sakatlığını da atlatan Arda, bu hafta takımla çalışmalara başladı. Cuma günü tesislerde taraftara açık antrenmanda takımla çalışan ve taraftarın ilgi odağı olan milli futbolcumuzun forma giyeceği ilk maç belli oldu.

Marca'nın haberine göre 18 yaşındaki Arda, Real Madrid'in 2024'te çıkacağı ilk maçta kadroda olacak. 3 Ocak Çarşamba akşamı Mallorca ile oynanacak maçta az da olsa oynama ihtimali bulunan milli yıldızın 6 Ocak Cumartesi günü İspanya Kral Kupası'nda deplasmanda oynanacak Arandina maçında oynamasına ise kesin gözle bakılıyor.

Gözden KaçmasınAntalyaspordan Borussia Dortmunda transfer olan Nuri Şahin için Klopp ve A Milli Takım sözleriAntalyaspor'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Nuri Şahin için Klopp ve A Milli Takım sözleriHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Transfer

BAKMADAN GEÇME!