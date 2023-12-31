Arda Güler, Real Madrid'de formasına kavuşuyor! Oynayacağı ilk maç...

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, üst üste yaşadığı 3 sakatlık sebebiyle takımda henüz forma giyememişti.

Son sakatlığını da atlatan Arda, bu hafta takımla çalışmalara başladı. Cuma günü tesislerde taraftara açık antrenmanda takımla çalışan ve taraftarın ilgi odağı olan milli futbolcumuzun forma giyeceği ilk maç belli oldu.

Marca'nın haberine göre 18 yaşındaki Arda, Real Madrid'in 2024'te çıkacağı ilk maçta kadroda olacak. 3 Ocak Çarşamba akşamı Mallorca ile oynanacak maçta az da olsa oynama ihtimali bulunan milli yıldızın 6 Ocak Cumartesi günü İspanya Kral Kupası'nda deplasmanda oynanacak Arandina maçında oynamasına ise kesin gözle bakılıyor.