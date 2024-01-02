Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Gelecek ve gidecek isimler netleşiyor... | Süper Lig'de talipleri var

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Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde ise grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de hedef sezonu kupalarla sonlandırmak.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler; stoper ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor.

Savunmada Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrası hem lig hem de Avrupa'da zor günler geçiren Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanmasının ardından Fred'in boşluğunu doldurmakta güçlük çekti.

Alexander Djiku ve Osayi Samuel'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle bu iki oyuncudan en az 20 gün yararlanamayacak olan sarı lacivertliler, alternatifli bir kadroyla yoluna devam etmek için çalışmalarına hız verdi.

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STOPER ADAYLARI ÇAĞLAR VE SAVIC

Sakatlıklar nedeniyle sezonun bir bölümünü stopersiz oynayan Fenerbahçe'de, savunmada en büyük adaylardan biri milli oyuncu Çağlar Söyüncü.

Atletico Madrid'de istediği başlangıcı yapamayan Çağlar'ı kiralık olarak takıma katmak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncudan olumlu dönüş alamazsa Atletico Madrid’in tecrübeli stoperi Stefan Savic'e yönelecek.

ORTA SAHADA İLK HEDEF KRUNIC

Orta sahaya da takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerde listenin ilk sırasında Rade Krunic yer alırken Bosnalı oyuncuyla aşama kaydedildi.

Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'nin hücum takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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GÖNDERİLECEK İSİMLER BELİRLENDİ

Fenerbahçe'de ara transferin çok hareketli geçmesi beklenirken gelecek oyunculara yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

14 yabancı hakkı dolu olan Fenerbahçe'de; Ryan Kent, Miha Zajc, Lincoln ve Michy Batshuayi gönderilecekler listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de sezon başında sözleşme uzatan ancak istenilen performansı veremeyen ve forma süresi bulmakta zorlanan Miha Zajc'a, Süper Lig'den talipler çıktı.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc için harekete geçti.

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Ancak bu iki takım, Miha Zajc'ın geçirdiği ameliyattan ve sahalara ne zaman döneceği belli olmadığından resmi teklif yapmak için aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'nin ise gelecek bir kiralık teklifine sıcak bakılacağı söylendi.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc, bu maçlarda 2 gollük katkı yaptı.