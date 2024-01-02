Son Dakika: Carlo Ancelotti açıkladı! Arda Güler yarın sahaya çıkıyor... (Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, hangi kanalda?)

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Fenerbahçe ile A Takım'da geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve bu imzayla dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.

Sakatlık problemlerini atlatan ve tam olarak hazır bir şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Arda Güler'den futbolseverlerin merakla beklediği haber geldi.

BEKLENEN MÜJDE ANCELOTTİ'DEN

Arda Güler, yarın akşam oynanacak Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Konuyla ilgili resmi açıklamayı yapan isim ise bizzaat Carlo Ancelotti oldu.

Haberin devamında İtalyan teknik direktörün Arda'yı şimdilik ilk 11'de değil, oyunun son bölümünde kullanmayı planladığı kaydedildi.

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Ancelotti, Mallorca ile Santiago Bernabeu'da oynanacak maçta Arda Güler'e süre vermek istediğini ifade etti.

İtalyan hoca, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak. Ayrıca Arda Güler için aceleye gerek yok. Çok genç ve geleceği parlak. Yarın yapabilirsem ona süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maç." şeklinde konuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI





Son sakatlığının ardından çok üzülen Arda Güler, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

"İlk sakatlığı, geçen yıl geçirdiği menisküs yırtığıydı. Ameliyat edildi ve çoğu futbolcunun yaşayabileceği türden kas problemleriyle uğraştı."

ARDA GÜLER'İN İLK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Arda Güler'in ilk sınavı yarın (4 Ocak 2021) S Sport ve Misli'den canlı olarak izlenebilecek.