2023'te en çok kazanan 10 sporcu belli oldu! Dudak uçuklatan para...

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2023 yılında sporun en çok kazananları belli oldu. Forbes dergisinin araştırmasında bu yıl Suudi Arabistan etkisi fazlasıyla dikkat çekti. Spor üzerinden muazzam bir tanıtım kampanyası yürüten Suudiler’in harcadığı para sayesinde, dünyanın en çok kazanan sporcularının gelirleri geçen yıla oranla yüzde 12 arttı.

ZİRVEDE RONALDO VAR





Listenin 1 numarasında yer alan Cristiano Ronaldo136 milyon dolar kazanırken, Lionel Messi 130 milyon dolarla 2., Kylian Mbappe 120 milyon dolarla 3. sırayı elde etti. Listedeki 10 sporcunun toplam geliri 1 milyar 117 milyon doları (33 milyar TL) buldu.

2023’TE EN ÇOK GELiR ELDE EDEN 10 SPORCU (milyon dolar)

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1. Cristiano Ronaldo - Futbolcu (136)

2. Lionel Messi - Futbolcu (130)

3. Kylian Mbappe - Futbolcu 120

4. Lebron James - Basketbolcu 119,5

5. Canelo Alvarez - Boksör 110

6. Dustin Johnson - Golfçü 107

7. Phil Mickelson - Golfçü (106)

8. Stephen Curry - Basketbolcu (104,5)

9. Roger Federer - Tenisçi (95)

10. Kevin Durant - Basketbolcu (89)