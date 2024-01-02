Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı transferi için ihtar!

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Galatasaray 2022-23 sezonu başında Abdülkerim Bardakcı'yı Konyaspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Son yıllardaki çıkışını Sarı-Kırmızılılarda da sürdüren Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ve milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan Galatasaray'ın, Abdülkerim Bardakcı transferinden Konyaspor'a borçlu olduğu ortaya çıktı.

KonTV'de konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a ihtar çektiklerini bildirdi. Ömer Korkmaz, Galatasaray'ın taksit borcunu ödememesi halinde Sarı-Kırmızılılara dava açacaklarını bildirdiklerini aktardı.

Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı'ya dair şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz."

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