Manchester United'da Altay Bayındır'ı yıkan gelişme

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Manchester United’da Andre Onana’nın Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı’nın kadrosuna çağrılmasının ardından Altay Bayındır kaleyi devralmak hazırlanıyordu.

Altay Bayındır'ın, FA Cup 3. turunda 8 Ocak Pazartesi günü Wigan Athletic karşılaşmasıyla birlikte start alacak periyotta en az 5 karşılaşmada Manchester kalesinde görev yapması beklenirken kötü haber geldi.

Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILABİLİR

Mirror'da yer alan habere göre; sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Andre Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurabilir.

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Haberde, 33 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği ifade edildi.

HENÜZ İMZA ATMADI

Geçtiğimiz yaz Manchester United'dan ayrılan İspanyol file bekçisi henüz bir takıma imza atmadı. De Gea'nın kariyerine nokta koyabileceği de yazılıyordu.

PREMIER LİG'DE 4 MAÇ

Onana’nın Nottingham Forest karşılaşmasının ardından Kamerun Milli Takımı’nın kampına gitmesi beklenirken Premier Lig’de Tottenham, Wolverhampton, West Ham ve Aston Villa maçlarında kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyordu.

ALTAY ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'den 5 milyon Euro'ya transfer edilen Altay Bayındır, İngiliz ekibinde forma şansı bulamadı.

TEN HAG, ALTAY'DAN MEMNUN

Ligde son olarak Aston Villa karşısında 2-0 geriye düşen ve maçı çevirip 3-2 kazanan Manchester United'da menajer Erik ten Hag, Altay Bayındır ile ilgili olumlu yorumlar yapmıştı.

"Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz."

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AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1957'den bu yana düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'na bu yıl Fildişi Sahili ev sahipliği yapacak.

Temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.