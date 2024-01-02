Yılmaz Vural'dan şampiyonluk tahmini! 'Fenerbahçe ve Galatasaray...'

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Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirten Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Türk futbolunda bir iletişimsizlik var. Futbol Federasyonu ile kulüpler birbirinden kopmuş, uzaklaşmış. Kurallar adamına göre çalışıyor. Karar vericilik kalmamış. Güven oluşamamış. Yönetilenler, yönetenleri bozmak için uğraşıyor. Buna müsaade edilmemeli. Türk futbolunu kimin yöneteceği belirlenmeli. Yetkili gözüken TFF bu konuda çok yetkisiz durumda, ciddi kararlar alamıyor. Futbolun içine siyaset de karıştı, kulüpler de karıştı. Kimse yöneten futbolu çıkıp, ’Bu işi ben yapıyorum’ demeli. Bir kurumun başında 3 ya da 4 baş olmaz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonunun tamamen kulüplerin hegemonyası altına girdiğini anlatan 71 yaşındaki Vural, "TFF kendi delegasyonunu yeniden gözden geçirmelidir. 55 UEFA ülkesi var. Bizim kulüplerin federasyondaki gücü yüzde 90 düzeyinde. Dolayısıyla kulüp Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı bir kararı beğenmediği zaman 4 senede seçtiği başkanı 1 senede getirdiği yerden gönderebilir. Bu şartlarda federasyon ülke futbolunu yönetemez. Baştan bu değişmeli. Biz Avrupada İtalya, İngiltere, İspanya Fransa ve Almanya ile yarışıyoruz. Buradaki kulüpler ne yapıyorsa biz de onu yapmalıyız. Avrupanın en dinamik yapısına sahibiz. Nüfus olarak dünyada 17nci sıradayız. 7 ile 17 yaş arasında 17 milyon insanımız var. Bu çocukları spor konusunda eğitemiyoruz" diye konuştu.



"TFF YENİDEN ÖZERK HALE GELMELİ"



Türkiye’de birçok kulübün kapandığını ve kapanma noktasına geldiğini belirten Yılmaz Vural, "Futbol Federasyonu buna müsaade edemez. Kulüplerin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyor. Bunları değişmesi gerekir. Devletimizin bu durumlara el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu yeniden özerk hale gelmeli. Kendini yönetmeli. Federasyon yeniden güçlenmeli ve kişiler kendi kararlarını almalı. Futbolu yönetenler suistimale açık hale geldiler. Ceza ve ödül de adamına göre veriliyor. Bizim gençlerimizi eğitmemiz gerekir. Okul sistemimiz spor açısından gençleri eğitmemizi engelliyor. Bunun da değişmesi lazım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğitimlerine hem de spor hayatlarına aynı anda devam etmesi gereken bir sistem getirilmeli" ifadelerini kullandı.

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