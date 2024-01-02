Volkan Demirel: Depremden sonra hayata bakış açım değişti

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından hayata bakış açısının değiştiğini söyledi.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında da konuşan Demirel, HaberGlobal'e şu açıklamaları yaptı:

Bir sporcu olarak bundan uzun yıllar sonra sizinle ilgili ne söylenirse ‘tamam, başardım!’ diyebilirsiniz?

"İnsanların benim hakkımdaki yorumlarındansa, yaptıklarımı ve yakınlarımın beni nasıl tanıdığını önemsiyorum. Tabii ki insanların hakkımda iyi şeyler düşünmesi ve konuşması hoşuma gider ama bizim işimizde eleştiri de var. Beni eleştirenlerden de, hakkımda iyi konuşanlardan da Allah razı olsun."

Hatay depreminden sonra hayata bakış açınız nasıl değişti?

"Mutlu uyuduğum bir akşamda, ne yapacağımı bilemediğim bir sabaha uyandım. Hayat bana en önemli şeyin hayatta olmak olduğunu öğretti. Hepimizin hayata dair çabası, sahip olmak istediği şeyler var. Bunlar herkese göre değişir. Ama bunların hiçbirinin önemli olmadığını, 6 Şubat’ta sabaha karşı yaşanan depremin ardından tanıdığım insanların artık hayatta olmamasıyla öğrendim. Önemli olanın ailemle birlikte kimseyi kırmadan üzmeden yaşamak olduğunu öğrendim. Depremden önce hayata dair hayallerim, ideallerim, planlarım vardı. Depremden sonra bunlar artık yok. Hayata bakış açım değişti. Artık ‘İnsanları kırmadan ne yapabilirim?' diye düşünüyorum."

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HALİL UMUT MELER'E YAPILAN SALDIRI HAKKINDA

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda futbola şiddet karıştı. Siz o sahneyi izlediğinizde neler hissettiniz?

"Çok üzüldüm. Futbolda ne yazık ki kabullenemediğimiz, itiraz ettiğimiz veya kötü sözlerin söylendiği ortamlar olabiliyor. Kendi açımdan örnek vereyim; ben de bazen hakemlere itiraz ediyorum, bazen verdikleri kararları tasvip etmiyorum ama en fazla yanlarına gidip itiraz ediyorum. Kırmızı kartla uyarıldığımda ise arkamı dönüp gidiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyleri futbolumuzda görmeyiz. Sadece futbolda değil, hayatımızın hiçbir yerinde şiddet olmamalı."

"NİYETİNİZ SİZİ GELİR BULUR"

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2024 yılına dair ailenizle ilgili hayalleriniz neler?

"Allah bize mutluluk, sağlık, huzur versin. Zaten hepimizin çok şükür eli ayağı tutuyor. Bunlar olduktan sonra bizim aile olarak her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Futbol hayatımda, şu anki teknik direktörlük hayatımda, Zeynep'le olan ilişkimde veya ailemle çocuklarımı büyütürken çok hata yaptım. Ama hala bu ilişkiyi sürdürebiliyorsak veya ben 20 sene boyunca bir camiaya ait olduysam veya şu anki teknik direktörlük hayatımda da habire bir adım yukarı çıkabilmemin nedeni bir şekilde doğruyu bulmamdandır. Bu da niyeti gerektiriyor. Çünkü niyetimde bir kötülük yok. Niyetiniz sizi gelir bulur"