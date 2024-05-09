Fenerbahçe’de seçim stratejileri! Ali Koç yoksa Sadettin Saran, Saran varsa Aziz Yıldırım

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Şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından Fenerbahçe’de gözler başkanlık makamına çevrildi. Mayıs ayı içinde yapılacak seçimler öncesi aday olabileceğini açıklayan ilk isim Sadettin Saran oldu. Aziz Yıldırım’ın başkanlığında bir dönem yönetici olarak görev yapan Saran adaylığı için de bir şart koştu: “Ali Koç devam edeceğim derse, ben aday olmam. Ali Koç’un başkanlığı için çalışırım.”

KOÇ’UN KARARI HENÜZ BELLi DEĞiL

Ali Koç’un görevine devam etmeyeceği ise henüz belli değil. Bilindiği gibi Koç, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada aday olmayı düşünmediğini söylemişti. Bu söylem üzerine yola çıkan Sadettin Saran da adaylık açıklaması yapmıştı. Ama önceki gün Saran’dan sürpriz bir açıklama geldi. Eski yönetici, Ali Koç’a bir çağrıda bulunarak, “Cuma (yarın) gününe kadar kararını açıklamasını bekliyorum. Aday olursa Ali beyin lehine çekilirim” ifadelerini kullandı.

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İLK BAŞKAN ADAYI YARIN ÇIKACAK

Saran, Ali Koç aday olmazsa da, başkanlık için seçim çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Yarın Ali Koç’un beklenen kararına göre Fenerbahçe başkanlık için ilk resmi aday ortaya çıkacak. Ya Ali Koç ya da Sadettin Saran. Eğer Ali Koç aday olursa Sadettin Saran olmayacak. Ali Koç aday olmazsa işler tam anlamıyla karışacak. Çünkü bu durumda Aziz Yıldırım’ın devreye girmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Yıldırım ile Saran uzun süredir birbirlerine karşı mesafeli.

SARAN-YILDIRIM iLiŞKiLERi GERiLDi

2002-2003 yıllarında yani Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe Yönetimi, Beschastnykh transferinden dolayı Saran’ın kulüpten ihracını istemişti. Disiplin suçu işlediği gerekçesiyle ihraç edilen Saran kararı yargıya taşımış ve davayı kazanarak kulüp üyeliğine geri dönmüştü. O günden bu yana Saran ile Yıldırım arasında buzlar hiç erimedi. Aksine ilişkiler karşılıklı olarak hep gerildi.

FENERBAHÇE’DEN iÇERi GiREMEZLER

Aziz Yıldırım, 2023 Haziran ayında yaptığı bir basın toplantısında adaylığı ile ilgili olarak şunları söylemişti, “Hiç kimse aday olmazsa ben adayım. Bu da böyle biline. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. 1 yıl daha süren var. Bizim için aslolan Fenerbahçe’dir. Ona zarar gelecek olayları önleriz. Şunu da söyleyeyim, FETÖ’cü, hocacı, Fenerbahçe’den geçmişte kazanç sağlamış kişiler aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez.”

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SARAN’A KARŞI OLMAK iÇiN DÖNEBiLiR

Yıldırım bu açıklamayla, “Kulüpten kazanç sağladığını iddia ettiği” Saran’a karşı olacağının sinyalini vermişti. Fenerbahçe’deki son gelişmeler ışığında başkanlık için adaylık formülü, “Ali Koç varsa, Sadettin Saran yok, Saran varsa, Ali Koç yok, Aziz Yıldırım var” şeklinde açıklanıyor. Nitekim Yıldırım dün bir açıklama yayınladı. “Adayım” demedi. “Adaylık için bir çalışmam yok” dedi. Ama “aday değilim” de demedi.

ADAY OLURSAM BUNU BEN AÇIKLARIM

İşte Yıldırım’ın o açıklaması: Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.