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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Süper Lig
Fenerbahçede Jayden Oosterwoldeden sevindiren haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 18:08

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde deplasmanda yaptığı Olympiakos maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.

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Sarı lacivertli takımın, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile oynadığı müsabakada dizinden sakatlanan ve operasyon geçiren Jayden Oosterwolde kısa sürede sahalara geri döndü.

23 yaşındaki Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Hollandalı oyuncunun, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Süper Lig

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