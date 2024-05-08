Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber

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Sarı lacivertli takımın, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile oynadığı müsabakada dizinden sakatlanan ve operasyon geçiren Jayden Oosterwolde kısa sürede sahalara geri döndü.
23 yaşındaki Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Hollandalı oyuncunun, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda 2 gollük skor katkısı sağladı.