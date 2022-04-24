Fenerbahçe'de muhteşem dönüşün kahramanları

Haberin Devamı

Kötü giden sezonda ‘Takımı son maça kadar taşısın yeter’ düşüncesiyle Fenerbahçe’nin başına getirilen ve her kesim tarafından ‘emanetçi’ olarak görülen İsmail Kartal, bu başarının mimarı olurken, takımda Kartal’la birlikte 4 isim öne çıktı.

TAKIMI ADETA BAŞTAN YARATTI

İsmail Kartal: Geldiği günlerde büyük bir kaos içinde olan, taraftarlarla arası açılmış, futbolcuları yuhalanan, taraftar yönetim çatışması tavan yapmış, ‘Bitse de gitsek’ mantığıyla sahaya çıkan F.Bahçe’yi bir dizi dokunuşla ikinci yarının en iyi ekibi yapan Kartal, kendi takımını kurarak adeta bir mucizeye doğru ekibini uçurdu. Deplasmanda 5 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi’nin eşiğine kadar geldiyse 1 numaraya oturtulması gereken isim şüphesiz ki İsmail Kartal.

Haberin Devamı

BAŞARININ İLK KİLOMETRE TAŞI

Arda güler: Genç yıldız, oynadığı pozitif futbolun yanı sıra futbol takımıyla taraftarın barışmasına da öncülük etti. Hep geleceğin yıldızı olarak tanımlansa da taraftarlar onu ilk kez 11’de forma giydiği Hatayspor karşılaşmasında çok sevdi. Arda’nın takıma kattığı enerji, taraftar-yönetim barışını getirdi ve bugünkü başarılı çıkışın ilk kilometre taşı oldu. Arda ayrıca rakip taraftarlar tarafından da takdir edilen bir isim.

TAKIMIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ

Altay bayındır: Çıkışın baş kahramanlarından... 13 maç süren omuz sakatlığından çıkarak Giresun deplasmanıyla takıma dönen Altay, bu maçta yüzde yüz gol olabilecek 4 kurtarış yaparak zafer yürüyüşünün öncüsü oldu. Ertesi hafta Hatay karşısında da Çağtay’ın hatasından doğan pozisyonu harika bir kurtarışla önleyip maçın 75’te 1-1 olmasını engelledi. Alanya deplasmanında da ilk yarıda 4 pozisyonda golü önledi.

SON 10 MAÇTA 6 GOL, 1 ASİST ÜRETTİ

Serdar Dursun: İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle gol noktasının değişilmez ismi olan Hamburg doğumlu Serdar Dursun, peş peşe attığı gollerle ligin bitimine 4 hafta kala 13 gole ulaşan ilk F.Bahçeli oldu. Son 10 maçın hepsinde gol noktasındaki tek adam olan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 6 gol 1 asist üretmeyi başardı. Geçen yıl Bundesliga 2’nin gol kralı olan başarılı futbolcu Süper Lig’in de kralı olmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER AVRUPA'DA ZİRVEDE

Opta verilerine göre Arda Güler bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika süre alan futbolcular arasında skora en sık etki eden oyuncu oldu. Sahada toplam 270 dakika kalan genç yıldız, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Dakika ortalamasına vurulduğunda Arda Güler sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole etki ediyor.

RİZESPORLULAR ALKIŞLADI

Oyunda bulunduğu dakikalarda Fenerbahçe hücumunu yöneten, topu boş alanlara açan, rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Arda Güler, Rize'deki stadyumu dolduran rakip taraftarların da beğenisini topladı. Maçın son 20 dakikasında Çaykur Didi Stadyumu'nu dolduran Rizesporlu taraftarlar, Arda Güler'in şıkı hareketlerini alkışladı.

Haberin Devamı