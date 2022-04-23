Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus operasyonu! Bu akşam gidiyor...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Teknik Direktör
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan Jorge Jesus operasyonu Bu akşam gidiyor...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın arka arkaya aldığı başarılı sonuçlara rağmen teknik adam arayışları sürüyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un bu akşam Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gittiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu akşam Lizbon'da dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirecek.

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, "Başkan özel uçağıyla birlikte Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkanla birlikte Selahattin Baki de var." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Portekizli teknik adam son yıllarda sık sık sarı lacivertli ekibin gündemine geliyor. Jorge Jesus son olarak çalıştırdığı Benfica'dan Aralık 2021'de ayrılmıştı.

Gözden Kaçmasın

Arda Güler parıl parıl Fenerbahçenin 6-0lık galibiyeti sonrası Avrupaya damga vurdu...Arda Güler parıl parıl! Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti sonrası Avrupa'ya damga vurdu...Haberi Görüntüle

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan Jorge Jesus operasyonu Bu akşam gidiyor...

JOACHIM LOW'DEN VAZ MI GEÇİLDİ?

Gelecek sezon takımın başına getirilecek isim henüz netleşmeyen Fenerbahçe'de en ciddi adaylardan olan Joachim Löw konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

Haberin Devamı

İsmail Kartal'ın son dönemde takımda düzeni sağlaması, oynanan pozitif futbol ve ligde 2. sıraya yerleşilmesi sarı-lacivertli camiada takdirle karşılanmasına karşın tecrübeli teknik adamla yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyaca ünlü isimlerle görüşen ve yoğunluğunu Jorge Jesus ile Joachim Löw'e veren Fenerbahçe'de Löw ihtimali giderek azalmaya başladı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi İsmail Kartalın çilingiri olduSon Dakika: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? İsmail Kartal'ın çilingiri oldu! Haberi Görüntüle

BÜTÇE KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Joachim Löw ile şu ana dek bütçe konusunda anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe'nin Löw'le yeni görüşme yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

 

.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı