Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus operasyonu! Bu akşam gidiyor...

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu akşam Lizbon'da dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirecek.

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, "Başkan özel uçağıyla birlikte Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkanla birlikte Selahattin Baki de var." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Portekizli teknik adam son yıllarda sık sık sarı lacivertli ekibin gündemine geliyor. Jorge Jesus son olarak çalıştırdığı Benfica'dan Aralık 2021'de ayrılmıştı.

JOACHIM LOW'DEN VAZ MI GEÇİLDİ?

Gelecek sezon takımın başına getirilecek isim henüz netleşmeyen Fenerbahçe'de en ciddi adaylardan olan Joachim Löw konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

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İsmail Kartal'ın son dönemde takımda düzeni sağlaması, oynanan pozitif futbol ve ligde 2. sıraya yerleşilmesi sarı-lacivertli camiada takdirle karşılanmasına karşın tecrübeli teknik adamla yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyaca ünlü isimlerle görüşen ve yoğunluğunu Jorge Jesus ile Joachim Löw'e veren Fenerbahçe'de Löw ihtimali giderek azalmaya başladı.

BÜTÇE KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Joachim Löw ile şu ana dek bütçe konusunda anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe'nin Löw'le yeni görüşme yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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