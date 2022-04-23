Son Dakika: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? İsmail Kartal'ın çilingiri oldu! "Kusursuz..."

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-0'lık net bir skorla kazandı.

Mücadelenin henüz 35. saniyesinde Fabiricio'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalan Rizespor, 9. dakikada Rossi'nin golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 45+3 ve 45+9. dakikalarda Serdar Dursun ile iki penaltı golü buldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Serdar çıktı ve hat-trick yaparak skoru 4-0'a getirdi. Oyuna sonradan giren Valencia, 65'te farkı daha da açarken son sözü 76. dakikada Nazım Sangare söyledi.

Ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ve üst üste 6. karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin puanı 65 oldu. Rizespor ise 30 puanda kaldı.

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FENERBAHÇE'NİN ÇİLİNGİRİ DIEGO ROSSI

Bu sezon dış sahada en fazla Süper Lig maçının ilk golünü atan Fenerbahçeli olan Rossi, bu anlamda 4. kez fileleri havalandırmayı başardı. Ligdeki toplam gol sayısını 5’e yükselten sarı lacivertliler oyuncu, yaptığı 6 asistle de 11 gole direkt sağlamayı başardı.

ABD’DE COŞTU

Avrupa’daki ilk sezonunda başarılı bir grafik ortaya koyan Rossi, 2021’i 6 gol, 1 asist; 2020’yi 19 gol, 5 asist; 2019’u 17 gol, 6 asist, 2018’i de 18 gol, 4 asistle bitirmişti.

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UĞUR MELEKE: KUSURSUZ FENERBAHÇE

Dünkü maçı maçı elbette 35’inci saniyede Fabricio’nun gördüğü kırmızı karttan bağımsız ele almak zor. O noktada bir bakıma maç bitti. Hatta belki de sezon bitti Rize için...

27’nci haftada Rize, G.Saray’la karşılaşıyor. Fabricio uzatmalarda peş peşe 2 sarı kart görerek atılıyor. Brezilyalı sağ bekin bu sezon ikinci atılışı o. 28’inci haftayı haliyle cezalı olarak geçiriyor. 29’uncu hafta Kasımpaşa maçına yine ilk 11’de başlıyor, yine atılıyor! 30’uncu hafta cezalı. 31’inci hafta Alanya maçında 46’da oyuna giriyor, 76’da çıkıyor. 32’nci ve 33’üncü haftalarda Konya-Kayseri maçlarında yine ilk 11’de. 34’üncü haftada F.Bahçe önünde ligdeki tam dördüncü kırmızı kartını görüyor Fabricio.

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KABAHAT TEKNiK YÖNETiMDE

Yani bir oyuncu, 10 hafta içinde 3 kırmızı kart görüyor. 4 maçı cezalı olarak geçiriyor. Kalan üç müsabakada da oynuyor yine de... Enteresan değil mi sizce de? Dünyanın neresinde hangi futbolcunun böyle bir kredisi olabilir? Gattuso, devrinin en iyi ve en hırçın orta saha oyuncularındandı. Onun bile 2 ayda böyle bir istatistik yakaladığını hatırlamıyorum ben. Böyle bir tabloda Fabricio kadar, onu hiç suçu yokmuşçasına her cezadan dönüşünde oynatan teknik yönetimde de kabahat vardır bence.

SAĞ KANATTAN FiŞi ÇEKTi

Tabii ki bu kırmızı karttan bağımsız olarak F.Bahçe’nin istikrarlı iyi oyununun da hakkını teslim etmek gerek. Sarı lacivertliler aynen G.Saray ve Göztepe maçlarında olduğu gibi sağ kanadı çok etkili kullanarak başladılar. İlk golde Mert’in, ikinci golde İrfan-Crespo’nun, üçüncüde İrfan’ın, dördüncüde İrfan-Nazım’ın hayat verdiği sağ kanat organizasyonları maçın fişini çekti. Dünkü maçın F.Bahçe adına bir başka pozitif detayı da kenardan gelenlerin formu ve iştahıydı. arda zaten bildiğiniz gibi. Nazım 2 gol katkısı yaptı. Valencia gol attı. Tisserand ve Gustavo da özlemişler uzun süre almayı. İsmail Kartal’ın ilk 11’iyle çok fazla oynamadığı halde kulübeden gelenlerden de böyle yüksek verim alabiliyor olması bir başka önemli artı puan hoca için.

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GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE GÜLE OYNAYA

Ev sahibi Çaykur Rizespor açısından final niteliği taşıyan maç aslında henüz 1’inci dakikada bitti. Fabricio Baiano’nun sorumsuzca ve şuursuzca kendini oyundan attırıp takımını 10 kişi bırakması maçın da havasını kaçırdı. Son 2 ayın Antalyaspor ile birlikte en formda takımı olan Fenerbahçe, 9’uncu dakikada Rossi ile öne geçtikten sonra güle oynaya farka koştu. Kağıt üzerinde, maç öncesinde zor geçmesi beklenen 90 dakika sezonun en kolay maçına dönüştü.

DiSiPLiNLi OYUN VE iSTiKRAR·

İsmail Kartal yakaladığı kadro istikrarını Rize’de de sürdürdü ve koşullar ne olursa olsun Fenerbahçe takımı disiplinli oyununu bir kez daha sahaya yansıttı. Dün akşam Rize’de bireylerin çok da fazla öne çıktığı bir maçtan ziyade takım oyunu ve paylaşımla fark yaratan bir Fenerbahçe gördük. Harika oynayan var mıydı? Bence yoktu. Ancak görevini yapmayan Fenerbahçeli tek oyuncu dahi göremedik.

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17 yaşındaki Arda Güler oyuna girdikten sonra yetenekleri ve futbol zekasıyla hemen fark yaratırken ev sahibi Rizesporlu taraftarın da alkışlarını aldı.

ALKIŞLAR iSMAiL KARTAL’A

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile önlenemez yükselişini dün de Rize’de çok farklı kazanarak sürdürdü. Böylece son maçta 9’uncu galibiyetine ulaşan sarı lacivertliler; üst üste 6’ncı 3 puanını hanesine yazdırarak 2’ncilik iddiasını pekiştirdi ve lideri takibine de devam etti.

Üzerine fazla konuşulacak bir maç olmadı. Tek taraflı ve Fenerbahçe’nin hiç zorlanmadan farka koştuğu bir karşılaşma izledik. İsmail Kartal ve inşa ettiği takım bir kez daha alkışı ve övgüyü hak etti. Dünkü sonucun ardından Çaykur Rizespor için ise artık ligde kalma iddiası Kaf dağının bile ardında.

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