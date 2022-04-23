Arda Güler parıl parıl! Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti sonrası Avrupa'ya damga vurdu...

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden ve son 10 maçta 9. galibiyetini alan Fenerbahçe'de hat-trick yapan Serdar Dursun'un yanı sıra oyuna sonradan giren Arda Güler damgasını vurdu.

TARİHİ HAT-TRICK

Maçın 45+3, 45+9 ve 51. dakikalarında sahne alarak hat-trick yapan Serdar, Çaykur Rizespor karşısında ikinci kez 3 gol atma başarısını gösterdi.

Ligin ilk devresinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maçta da 3 gol atan Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu olarak tarihe geçti.

ARDA GÜLER YİNE SİHRİNİ KONUŞTURDU

İlk yarıyı 3-0 önde bitiren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın yerine ikinci yarıya çıkan Arda Güler, performansıyla yine taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı.

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51. dakikada Serdar'ın attığı golden önce kafa vuruşu kaleci Gökhan Akkan'dan seken Arda Güler, 65. dakikada Enner Valencia'nın golünde muhteşem bir asist yaptı.

RİZESPORLULAR ALKIŞLADI

Oyunda bulunduğu dakikalarda Fenerbahçe hücumunu yöneten, topu boş alanlara açan, rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Arda Güler, Rize'deki stadyumu dolduran rakip taraftarların da beğenisini topladı. Maçın son 20 dakikasında Çaykur Didi Stadyumu'nu dolduran Rizesporlu taraftarlar, Arda Güler'in şıkı hareketlerini alkışladı.

17 yaşındaki futbolcu topu ayağına her alışında tribünlerin tezahüratını ve alkışını duydu.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Opta verilerine göre Arda Güler bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika süre alan futbolcular arasında skora en sık etki eden oyuncu oldu. Sahada toplam 270 dakika kalan genç yıldız, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Dakika ortalamasına vurulduğunda Arda Güler sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole etki ediyor.

SPİKERİN SÖZLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Arda Güler'in performansı Rize'de tribünleri dolduran taraftarların yanı sıra beIN SPORTS spikerinin de hoşuna gitmiş olacak ki spiker Can Önduygu maç sırasında Arda Güler için dikkat çekici bir yorumda bulundu.

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Arda Güler'in Fenerbahçe hücumlarındaki etkinliğinden bahseden Can Önduygu; "Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavımı düşünüyordum. Arda Güler, Fenerbahçe hücumlarına liderlik ediyor." dedi. Bu sözler sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Arda Güler için maç sonrasında övgü dolu ifadeler kullandı.

Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum.