Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: MHK maça atadı ancak Cüneyt Çakır zor ikna olup onayladı! Neden Saat 21.57'ye kadar bekledi?

#Sabri Çelik#MHK#Cüneyt Çakır
Son Dakika: MHK maça atadı ancak Cüneyt Çakır zor ikna olup onayladı Neden Saat 21.57ye kadar bekledi

Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayseri maçına atandı. Ama bir eksik vardı... Zor ikna olan tecrübeli hakem, MHK’nin onay sisteminin butonuna gece bastı. Peki Çakır'ın atamayı bir süre onaylanmamasının sebebi ne?

Haberin Devamı

Çiçeği burnunda Merkez Hakem Kurulu önceki gün sıkıntılı bir gün geçirdi ve 34. haftanın hakemlerini ancak saat 22.00'de açıklayabildi. Gün boyunca birçok şehir efsanesi sosyal medyada dolaştı, papatya falları arka arkaya açıldı.

Haftanın hakemleri üzerinde tartışan Başkan Sabri Çelik ve ekibi tüm atamaları yaptı.. Hatta kadro dışı kalan isimlerden Cüneyt Çakır'ın da Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara dönüşünün kapısı açıldı. Bütün kamuoyu bunu bekliyordu.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi İsmail Kartalın çilingiri olduSon Dakika: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? İsmail Kartal'ın çilingiri oldu! Haberi Görüntüle

Son Dakika: MHK maça atadı ancak Cüneyt Çakır zor ikna olup onayladı Neden Saat 21.57ye kadar bekledi

ONAY BUTONUNA BASMADI

Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Böylece Çakır için Dünya Kupası yani Katar yolu da açılmıştı. Atamanın resmiyet kazanması için Cüneyt Çakır'a onay vermesi gerekiyordu. Sabah'ın haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun kullandığı sistemde aldığı görevi onaylaması gereken tecrübeli hakem, bir türlü onay butonuna basmadı.

Haberin Devamı

Çünkü Çakır'ın birlikte görev yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun kendisiyle beraber Antalyaspor-Kayserispor maçına atanmamıştı. Çakır'ın yanına bu karşılaşma için Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna verildi. Çakır yıllardır hem içeride hem dışarıda bu ikili ile maç yönetiyordu. Saatler ilerliyordu. Çakır'dan onay gelmeyince, MHK, "Seni bekliyoruz" diye uyardı.

Çakır, "Yardımcılarımı istiyorum" dedi. MHK düşünmeye başladı ve konu TFF yönetimiyle de paylaşıldı. TFF yönetim kanadı MHK'ye "Konuyu siz kamuoyuna açıklarsınız. Kendisi bilir" dediği öğrenildi. MHK Başkanı Sabri Çelik, Çakır ile bir görüşme daha yaptı. Krizin büyümesini istemeyen Çakır saat 21.57'de onay vererek herkesi rahatlattı..

Ve 10 saat süren sıkıntı sonrası saat 22.00 gibi hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sabri Çelik#MHK#Cüneyt Çakır

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna