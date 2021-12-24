Fenerbahçe'de Burak Kapacak, Fatih Karagümrük maçında oynayamama nedenini açıkladı!

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Fransız ekibi Bordeaux’nun elinden son dakikada kapılarak 1 milyon 350 bin Euro bedelle 7 Ağustos’ta Fenerbahçe’ye transferi gerçekleyen ancak geride kalan 18 lig maçında bir saniye dahi süre alamayan Burak Kapacak, Karagümrük beraberliğine belki de en çok üzülen isim oldu.

Pereira’nın ayrılmasının ardından Mesut Özil’in Karagümrük maçı öncesi Burak Kapacak paylaşımı yapması dikkat çeken genç futbolcu ile Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma sonrası ayaküstü sohbet ettik.

ARKADAŞLARINI DA MAÇA ÇAĞIRDI

Zeki Murat Göle’den takım skor olarak önde olursa forma giyme sözü aldığı için arkadaşlarını da maça davet ettiğini ifade eden Burak neden şans bulamadığı ile ilgili olarak “Vallahi hiç bilemiyorum ki... Kısmet diyelim. Ama sonuç iyi gitseydi oynayacaktım. Hocamız sonuç iyi giderse beni oyuna sokacağını söylemişti ama olmadı işte” dedi.

Forma şansı bulamaması nedeniyle herkesten fazla üzüldüğünü belirten 22 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatya ve kupadaki Afjet Afyonspor maçları için kendisini hazır tutacağını da ifade etti.

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"BOĞA GİBİ GÜÇLÜ AMA GELİŞMESİ DE LAZIM"

Hazırlık maçları ve lig maçlarında süre alamayan, Avrupa kadrosuna adı yazılmayan, kendisine şans vermeyen Vitor Pereira’nın gidişiyle umutlanan Burak Kapacak için, Karagümrük maçının öncesinde görüşünü aldığımız teknik heyetten bir isim, genç futbolcuyu 3 cümleyle şöyle özetledi: “Gerçekten çok güçlü bir fiziği var, boğa kadar güçlü. Ama kendisini geliştirmesi, aklını kullanarak oynaması gerekiyor. Eksiklerini tamamlarsa, Fenerbahçe ve Türk futbolu bir yıldız kazanır.”

MESUT ÖZİL PAYLAŞMIŞTI

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fatih Karagümrük maçı öncesi takımın yıldız futbolcusu Mesut Özil'in paylaşımı dikkat çekmişti.

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçı için yapılan son antrenmandan Burak Kapoacak ile fotoğrafını paylaşmıştı. Burak Kapacak, Vitor Pereira'dan bu sezon hiç süre alamamıştı.

Mesut Özil'in Vitor Pereira gidince Burak Kapacak ile fotoğraf paylaşması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

KOCAELİSPOR İLGİLENİYOR

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Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.

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