Kocaelispor'dan Fenerbahçeli Burak Kapacak ve Murat Sağlam'a kanca! Kiralama formülü...

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Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.

MURAT SAĞLAM'A DA TALİP

Ayrıca Kocaeli ekibinin, sezonu kiralık olarak Rizespor'da geçiren ve Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Murat Sağlam'ı da bonservisiyle transfer etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kocaelispor'un, alt yaş gruplarında milli takım formasını 12 kez giyen ve gelecek vadeden sağ bek oyuncuları arasında gösterilen Murat için de resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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