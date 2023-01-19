Fenerbahçe'de Arda Güler gerçekleri! "Yeni sözleşme yapılacak, kimse dakikaları saymasın..."

Haberin Devamı

Alınan her başarısız sonucun ardından “Neden oynatılmıyor?” sorusuyla Fenerbahçe gündemin birinci maddesi haline gelen Arda Güler konusu için kulübün önde gelen isimlerinin kapısını çaldık ve aldığımız yanıtlar benzer oldu: “Arda Güler F.Bahçe’nin kriz maddesi değil evladıdır.”

Başkan Ali Koç’un Arda Güler’i kendi evladından ayırt etmediğinin altı çizilirken “Başkanımız, Arda Güler’in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler” ifadeleri kullanıldı.

KİMSE DAKİKALARI SAYMASIN

Daha önce yaşanan bazı örnekler akla getirilmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer Hürriyet’e yaptıkları açıklamada şunları söylediler:

“Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır. ‘Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek’ gibi bir durum asla olamaz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kimse dakikaları filan saymasın. Arda’nın ve ailesinin karakter yapısı ortada. Kulübümüzde oynuyor, okulumuzda okuyor. Arda bu kulüpten ayrılırsa bile, o gün bir helalleşme olmadan kesinlikle dışarı adım atmaz.

Haberin Devamı

"HOCAYA GÜVENMEK GEREKİR"

"Arda bu kulüpte büyümüş, bu kültürle yoğrulmuş bir evladımız. Biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus’tur ve onun kararlarına kimse karışamaz. Yarın (Bugün) kupa maçları başlıyor belki farklı bir süreç Rize maçıyla başlar, kim bilir? Taraftarlarımız takımın üzerinde ciddi bir şampiyonluk baskısı olduğunu zaten görüyor. Burada sakin kalmak, takıma destek olup hocaya ve kararlarına güvenmek en doğru tavırdır.”

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve 2019’da F.Bahçe’ye gelen Arda Güler bu sezon toplam 14 resmi maçta forma giydi."

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ 'DAKİKA' MADDESİ

Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı. Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia ediliyor.

Haberin Devamı

EN AZ 11 MAÇ 90 DAKİKA OYNAMASI GEREKİYOR

Arda Güler, Süper Lig'de sadece 41 dakika oynarken sezon boyunca da toplamda 312 dakika şans bulabildi. Yani Arda Güler'in, iddiaları doğru kabul edersek '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin aktif olmaması için 1195 dakika daha forma giymesi gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa ve kupada final oynaması durumunda sezon sonuna kadar 25 maça daha çıkacak. Finale kadar gidemezlerse bu rakam daha da düşecek. Bu tabloda Arda'nın 1500 dakikayı geçebilmesi adına en az 11 maçta 90 dakika şans bulması gerekiyor. Bu da aslında hemen hemen her iki karşılaşmanın birinde 11 başlayıp, 90 dakika sahada kalması demek.

Haberin Devamı