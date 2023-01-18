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Fenerbahçe'de Jesus yönetime transfer raporunu sundu! Sol bek adayları...

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#Transfer#Fenerbahçe#Jesus
Fenerbahçede Jesus yönetime transfer raporunu sundu Sol bek adayları...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 10:02

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer raporunu sundu. Portekizli çalıştırıcının raporu sonrası yönetim, 3 isim için harekete geçti.

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Samet Akaydin'i kadrosuna katıp ara transferin ilk imzasını attıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer raporunu sundu.

ÖNCELİK SOL BEK!

Fanatik'in haberine göre Portekizli teknik adam raporunda ilk olarak "Sol ayaklı tek sol bekim var, ilk olarak buraya takviye yapmalıyız." dedi. Fenerbahçe yönetimi de sol bek için çalışmalarını hızlandırdı. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için öncelik 21 yaş altı oyuncular.. Parma'dan Oosterwolde 1 numaralı hedef, Flamengo'dan Ramon da gündemdeydi ancak listeye son olarak Santos'tan Pires dahil edildi.

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OOSTERWOLDE'DE PARMA İNATÇI

Sarı-Lacivertliler, Parmalı Jayden Oosterwolde’yi çok istiyor. Hollandalı sol bekin kiralanması için Parma’yla temas kuruldu. İtalyan ekibi, 11’in önemli isimlerinden biri olan Oosterwolde’yi göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak 21 yaşındaki yıldızın da Fenerbahçe konusunda istekli olması, yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı futbolcu için bastırırken, alternatifler için de çalışmalar devam ediyor.

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RAMON İÇİN PEREIRA BEKLENİYOR

Jorge Jesus’un Flamengo’dan eski öğrencisi olan Ramon, adaylardan biri. Bizzat Jesus’un, eski kulübünün yöneticileriyle 21 yaşındaki sol bek için temas kurduğu kaydedildi. Ancak takımın teknik patronu Vitor Pereira, geride kalan sezonu Bragantino’da kiralık olarak geçiren oyuncusuyla ilgili henüz kararını vermedi. Portekizli hoca, Ramon’un yeniden kiralanmasına yeşil ışık yakarsa, Fenerbahçe bu transferi hızlı bir şekilde bitirebilir.

PIRES ÇIKIŞ YAPTI

Gündeme gelen son sol bek ise Lucas Pires. 21 yaşındaki oyuncu Santos forması giyiyor. Özellikle geçen sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pires, 51 resmi maça çıkıp 5 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar’ın genç yeteneği kiralama konusuna sıcak bakmadığı kaydedildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro olan Lucas Pires için Fenerbahçe, satın alma teklifi yapabilir. 21 yaşında olan ve son dönemde ciddi bir çıkış yakalayan Sambacı, geleceğe yatırım olarak da görülüyor. Bu isimlerin dışında, yönetime menajerlik şirketleri tarafından da birçok isim önerildiği, bunların bazılarının değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Fenerbahçe eğer yabancı kontenjanında en az 2 kişilik yer açabilirse, 21 yaş üstü sol beklere yönelme şansı da doğacak ve aday sayısı artacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jesus

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