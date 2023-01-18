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Cuhmuriyet’in 100. Yılında en büyük hedefine lig şampiyonluğunu koyan Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan birçok futbolcu Avrupa devlerinin transfer listelerinde yer alıyor. Yönetim her ne kadar “Sezon sonuna kadar satmayacağız” dese de özellikle Osayi-Samuel’de işleri zor. Arda Güler, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Attila Szalai, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi Avrupa kulüplerinin ilgi odağında. Serdar Dursun ve Enner Valencia da dikkatle izlenen yıldızlar arasında.

FERDİ’YE BUNDESLİGA KISKACI

Osayi Samuel: 25 yaşındaki Nijerya asıllı yıldız oyuncuyu Atletico Madrid yakından takip ederken, Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın 12 milyon Euro teklif ederek öne çıktığı dün İngiliz basınında yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu: Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde. Fiyatı 15- 20 milyon Euro bandında olsa da şampiyonluk yolunda devre arasında satışa sıcak bakmayan yönetimin oyuncu da isterse bu teklifleri ancak sezon sonunda değerlendirmesi bekleniyor.

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Arda Güler: Fenerbahçe’de fazla şans bulamayan genç yetenek özellikle İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

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ALTAY BAYINDIR HENÜZ YENİ İMZA ATMADI

Altay Bayındır: 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan mili kaleciyle yönetim henüz imza aşamasına gelemedi. Fiyatı 20 milyon Eurolar seviyelerinde olan 24 yaşındaki kaleci 2020 yılından bu yana önemli kulüplerin radarında. 2023 senesinde ise Napoli, Monaco, Ajax transfer söylentilerinde öne çıkıyor.

Diego Rossi: 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız takımın en değerli oyuncuları arasında. Fiyatı 15-20 milyon Eurolar seviyesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncuyu İtalya ve Brezilya ekipleri takipte.

MİGUEL CRESPO SATILIK DEĞİL AMA...

Miha Zajc: Haziran ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Sloven orta saha oyuncusunun gönlünün Seri A’da olduğu bilinirken bazı Türk ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

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Miguel Crespo: 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga takımlarının radarında. Son olarak Sevilla’nın ilgi gösterdiği Crespo için de Fenerbahçe yönetiminin satmama kararı bulunuyor.

İsmail Yüksek: Bu sezonun sürpriz isminin 2025’e kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. 23 yaşındaki İsmail Yüksek için İtalyan devi Milan’ın yatırım yapmayı palanladığı gelen bilgiler arasında.

ENNER VALENCİA DA SERBEST KALABİLİR

Attila Szalai: Fenerbahçe ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan takımın istikrar abidesi 24 yaşındaki Macar savunmacı da son iki sezondur pek çok Avrupa kulübünün scoutları tarafından yakın takipte.

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Serdar Dursun: Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun Alman takımlarının gözdesi. Özellikle de Schalke 04’ün ilgisi bilinmekte.

Enner Valencia: Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan, ligin 15 golle zirvedeki ismi Meksika’dan Cruz Azul ve BAE’den Al Sharjah takımları devrede.