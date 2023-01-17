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Enner Valencia'nın Fenerbahçe tarihine geçmesine 8 gol kaldı

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Gol
Enner Valencianın Fenerbahçe tarihine geçmesine 8 gol kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 11:47

Gaziantep deplasmanında attığı gollerle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan Enner Valencia, 8 gol daha atması halinde Fenerbahçe tarihinin en golcü 10 oyuncusu arasına girecek.

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Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia gollerine devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcu Gaziantep deplasmanında ağları 2 kez sarsarak takımını zirve yarışında tuttu.

Enner Valencia, Gaziantep FK maçında attığı 2 gol ile Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 43’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en golcü 13’üncü futbolcu olan Valencia, 8 gol daha atması halinde ismini ilk 10’a yazdıracak. 10’uncu sırada Fenerbahçe formasıyla 50 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Fernandao bulunuyor. Bu listesinin zirvesinde ise attığı 171 gol ile Alex de Souza yer alıyor.

FENERBAHÇE EN GOLCÜ İSİMLERİ

Fenerbahçe forması ile fileleri havalandıran en golcü isimler şöyle:

Alex de Souza : 171

Aykut Kocaman : 160

Semih Şentürk:87

Elvir Boliç : 76

Moussa Sow : 75

Tuncay Şanlı : 74

Oğuz Çetin : 57

Mert Nobre : 55

Tanju Çolak : 54

Fernandao : 50

Serhat Akın : 49

Bülent Uygun : 48

VALENCIA’DAN 17 GOL, 4 ASİST

33 yaşındaki Enner Valencia, 2022-23 sezonunun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayı 26 kez giydi. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 4 tane de asist yaptı. Attığı gollerin 15 tanesini Süper Lig maçlarında kaydeden Valencia, ligde maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

2022-23 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve bu performansını sürdüren Enner Valencia şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna imza attı. Bu sezonun geride kalan bölümünde forma giydiği 26 maçta 17 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Meksika ekibi Tigres’te 15 gollük performans sergilemişti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fenerbahçe’ye 2020 yılında transfer olan Enner Valencia, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Gol

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