×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Zaha’yı unutturmak için dünya yıldızı getirecek! Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba veya Hakim Ziyech...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Zaha
Fenerbahçe, Zaha’yı unutturmak için dünya yıldızı getirecek Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba veya Hakim Ziyech...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 08:13

Fenerbahçe yönetimi, Fildişi Sahilli yıldızı Galatasaray’a kaptırdığını unutturmakta kararlı. Zaha’nın ezeli rakibe gitmesinin ardından Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un yeni transferlerle güçlendiği kadroya Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba veya Hakim Ziyech’ten birini alarak dengeyi yeniden kulüp lehine çevirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Zaha’nın Galatasaray’a gitmesiyle son iki gündür özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir taraftar baskısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi sakinliğini koruyarak panik transfer yapmayacak ancak Fildişi Sahilli oyuncuyu unutturacak bir isim alacak.

Avrupa maçlarının ardından ihtiyaç duyulan mevkilere 3 veya 4 oyuncuyla takviye yapılması bekleniyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin milli kalecisi Altay Bayındıra İngiliz devi talip olduFenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a İngiliz devi talip olduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınÇaykur Rizespordan Samet Akaydin açıklaması Fenerbahçeye mi gidiyorÇaykur Rizespor'dan Samet Akaydin açıklaması! Fenerbahçe'ye mi gidiyor?Haberi görüntüle

YABANCI KALECi GELECEK

Konferans Ligi maçlarının ardından kaleci transferinin yapılacağı öğrenilirken, İsmail Kartal’ın yabancı kaleci istemediği şeklinde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi edinildi.

Sarı lacivertli yöneticiler Livakovic veya en az onun kadar kaliteli bir kaleciyi önümüzdeki hafta açıklayabilir. Kartal’ın daha güçlü bir Fenerbahçe için kadroda iki kanata da birer oyuncu ve 6 numara oynayabilecek bir isim isteğini yönetime bildirdiği gelen bilgiler arasında.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçeden Attila Szalai gitti ‘en değerli’ Galatasaray olduFenerbahçe'den Attila Szalai gitti ‘en değerli’ Galatasaray olduHaberi görüntüle

CAMiA transfer BEKLiYOR 

Zaha’yı ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un yeni transferlerle güçlendiği kadroya Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba veya Hakim Ziyech’ten birini alarak dengeyi yeniden kulüp lehine çevireceği camianın kulislerinde iki gündür konuşulan yegane konu.

SZALAI İLE KASA BİRAZ DAHA DOLDU

Arda Güler'in ardından Atilla Szalai'yi de 12.5 milyon euroya Hoffenheim'a satan Fenerbahçe'de kasa biraz daha doldu.

Sarı lacivertlilerde, en çok bonservis ücreti getiren oyuncular şu şekilde:

MEVCUT SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

1- ARDA GÜLER / 30 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

2- ELVIR BALJIC / 21 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

3- VEDAT MURIQI / 20 milyon € / Fenerbahçe >>> Lazio

4- MIN-JAE KIM / 18.05 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

5-ELJIF ELMAS / 16.25 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

6- MOUSSA SOW / 16 milyon € / Fenerbahçe >>> Al-Ahli

7- ATTİLA SZALAİ / 12.5 milyon € / Fenerbahçe >>> Hoffenheim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Zaha