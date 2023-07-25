Fenerbahçe, Zaha’yı unutturmak için dünya yıldızı getirecek! Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba veya Hakim Ziyech...

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Zaha’nın Galatasaray’a gitmesiyle son iki gündür özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir taraftar baskısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi sakinliğini koruyarak panik transfer yapmayacak ancak Fildişi Sahilli oyuncuyu unutturacak bir isim alacak.

Avrupa maçlarının ardından ihtiyaç duyulan mevkilere 3 veya 4 oyuncuyla takviye yapılması bekleniyor.

YABANCI KALECi GELECEK

Konferans Ligi maçlarının ardından kaleci transferinin yapılacağı öğrenilirken, İsmail Kartal’ın yabancı kaleci istemediği şeklinde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi edinildi.

Sarı lacivertli yöneticiler Livakovic veya en az onun kadar kaliteli bir kaleciyi önümüzdeki hafta açıklayabilir. Kartal’ın daha güçlü bir Fenerbahçe için kadroda iki kanata da birer oyuncu ve 6 numara oynayabilecek bir isim isteğini yönetime bildirdiği gelen bilgiler arasında.

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CAMiA transfer BEKLiYOR

Zaha’yı ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un yeni transferlerle güçlendiği kadroya Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba veya Hakim Ziyech’ten birini alarak dengeyi yeniden kulüp lehine çevireceği camianın kulislerinde iki gündür konuşulan yegane konu.

SZALAI İLE KASA BİRAZ DAHA DOLDU

Arda Güler'in ardından Atilla Szalai'yi de 12.5 milyon euroya Hoffenheim'a satan Fenerbahçe'de kasa biraz daha doldu.

Sarı lacivertlilerde, en çok bonservis ücreti getiren oyuncular şu şekilde:

MEVCUT SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

1- ARDA GÜLER / 30 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

2- ELVIR BALJIC / 21 milyon € / Fenerbahçe >>> Real Madrid

3- VEDAT MURIQI / 20 milyon € / Fenerbahçe >>> Lazio

4- MIN-JAE KIM / 18.05 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

5-ELJIF ELMAS / 16.25 milyon € / Fenerbahçe >>> Napoli

6- MOUSSA SOW / 16 milyon € / Fenerbahçe >>> Al-Ahli

7- ATTİLA SZALAİ / 12.5 milyon € / Fenerbahçe >>> Hoffenheim