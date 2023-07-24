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Fenerbahçe'den Attila Szalai gitti ‘en değerli’ Galatasaray oldu

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçeden Attila Szalai gitti ‘en değerli’ Galatasaray oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 19:42

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu. Ayrılığın ardından Süper Lig'in en değerli takımı ünvanının sahibi olan Fenerbahçe, bu alandaki liderliğini rakibine teslim ederken, yaz transfer döneminde 42.8 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirerek kasasını doldurdu.

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2023-2024 yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Takımlar önemli futbolcuları kadrolarına katarken bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Transfer gündemine damga vuran Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Macar futbolcu Atilla Szalai’nin Hoffenheim'e transferi gerçekleşti. Başarılı savunmacının gidişi Fenerbahçe'nin Ligin en değerli takım ünvanını kaybetmesine sebep oldu. Kadro değeri 197.60 milyon Euro'dan 183.60 milyon Euro'ya gerileyen Sarı Lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kendine 2. sırada yer buldu. Wilfried Zaha'nın gelmesiyle birlikte 196.80 milyon Euro kadro değeri bulunan Sarı kırmızılılar Ligin en değerli takımı ünvanının yeni sahibi oldu.

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Süper Lig’in en değerli 5 takımı

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1-) Galatasaray : 196.80 milyon Euro
2-) Fenerbahçe : 183.60 milyon Euro
3-) Beşiktaş : 99.08 milyon Euro
4-) Trabzonspor : 94.78 milyon Euro
5-) Başakşehir : 51.25 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 5 oyuncusu

1-) Nicolo Zaniolo : 27 milyon Euro
2-) Wilfried Zaha : 22 milyon Euro
3-) Sebastian Szymanski : 18 milyon Euro
4-) Victor Nelsson : 18 milyon Euro
5-) Ferdi Kadıoğlu : 17 milyon Euro

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray