Son Dakika: Fenerbahçe Atilla Szalai transferini KAP'a bildirdi! Gözyaşlarıyla veda etti...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için izin verilen Attila Szalai, Alman kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI VE VİDEO...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai’nin transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.



Buna göre Fenerbahçe, Attila Szalai transferinden net 12 milyon euro kazanç elde edecek.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-Jae'ye rakip olacak.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA...

Fenerbahçe, Macar oyuncu için bu veda videosunu yayınladı. Videoda kulüp yetkilileriyle vedalaşan Szalai'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü



