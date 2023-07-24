Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydin açıklaması! Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Samet Akaydın, Yunus Akgün ve Manolis Siopis başta olmak üzere transfer çalışmalarıyla ilgili Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmesi sona eren 11 oyuncu ile yollarını ayıran yeşil-mavililer, transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor. İkinci etap kamp çalışmaları için Erzurum’da bulunan Karadeniz ekibinde kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son günlerde isimleri Çaykur Rizespor’la anılan Samet Akaydın, Yunus Akgün ve Manolis Siopis’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor KULÜBÜ BASIN SÖZCÜSÜ HASAN YAVUZ BAKIR’IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

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Biraz transferlerde geç kaldık. Taraftarımızın bu konuda beklentisi var. Bu yıl hata yapmamak için ince düşünüp çok seçici davranıyoruz. Malum piyasa şartlarında olumsuzluk var, fiyatlar çok yüksek. İyi bir kadro kurmakla ilgili problemimiz yok. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Bu hafta sonuna doğru birkaç oyuncuyu kadromuza katacağız inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor.

"FENERBAHÇE'YE İLGİ YAZISI GÖNDERMEDİK"

Fenerbahçe’ye Samet Akaydın’ın transferi için ilgi yazısı göndermedik. Samet konusunda 15-20 gün önce bir düşüncemiz vardı ama sonra olmadı. Samet’in transferi için yol alabilir miyiz diye soruşturduk. Sözlü olarak gündeme getirdik. Olumlu bir süreç gözükmediği için vazgeçtik, resmiyete dökmedik.

"SIOPIS'İ TRABZONSPOR BIRAKMIYOR"

Her Anadolu kulübü Yunus Akgün, Siopis, Samet Akaydın gibi oyuncuları kadrosunda görmek ister. Siopis’i Trabzonspor bırakmıyor. Yunus Akgün’le ilgili şu anda netleşen bir durum yok. Yunus Akgün’ün Avrupa’yla ilgili bir düşüncesi olduğunu öğrendik. Bu oyuncular konusunda zaten kulüplerinin tavrı henüz netleşmedi. Bu konuda şu anda bir gelişme yok.