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Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferinde karşı karşıya!

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferinde karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 18:50

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı doğmak üzere. Ezeli rakiplerin, İtalya'da futbol yaşamını sürdüren Brezilyalı oyuncu için karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

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Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Zaha ve Sebastian Szymański transferlerinde karşı karşıya gelirken 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha için devrede oldukları ileri sürüldü.

AVRUPA VE LİGDE BAŞARI

Hem Avrupa'da hem Türkiye'de başarıyla mücadele edecek bir takım oluşturmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bugüne kadar ses getiren transferlere imza attı.

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SES GETİREN TRANSFERLER

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den alan sarı kırmızılılar; Angelino, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Bacambu, Tete, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ise Cengiz Ünder, Sebastian Szymański, Fred, Becao, Tadic, Dzeko, Umut Nayir, Kent gibi birçok yıldızı takıma katarak taraftarını mutlu etti.

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ÜÇ İSİMDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Ezeli rakipler, Sebastian Szymański, Wilfried Zaha ve Fred transferlerinde karşı karşıya gelirken transferde derbi heyecanı yaşandı. 

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferinde karşı karşıya

İTALYA'DAN YENİ İDDİA

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Lazio'nun Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferinde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Marsilya'dan Matteo Guendouzi ile anlaşmak üzere olan Lazio, bir yandan da bu sezon takımda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırmaya çabalıyor.

Bu isimlerden biri olan Marcos Antonio'nun vedası için de sıcak saatlerin yaşandığı ve Brezilyalı futbolcunun ayrılmaya yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferinde karşı karşıya

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Haberde, Lazio cephesinde PAOK ile transfer görüşmelerinin yapıldığı Marcos Antonio için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için henüz somut bir ilgi olmasa da Suudi Arabistan'ın da bir seçenek olduğu belirtildi.

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BONSERVİSİNE 7.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

İtalyan ekibine geçen sezon Shakhtar Donetsk'ten 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcos Antonio'nun Lazio ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalya Serie A'da 16 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 1 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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