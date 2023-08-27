Zaniolo ilk kez oynadı, Aston Villa kazandı

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İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Aston Villa, deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı.

Konuk ekibin gollerini 8 ve 20. dakikalarda Matty Cash ve 61. dakikada Moussa Diaby atarken Burnley'nin sayısını 47. dakikada Lyle Foster kaydetti.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, 73. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltti. Burnley ise puansız kaldı.