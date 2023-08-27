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Zaniolo ilk kez oynadı, Aston Villa kazandı

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#Premier Lig#Aston Villa#Nicolo Zaniolo
Zaniolo ilk kez oynadı, Aston Villa kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 17:54

İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında Aston Villa, deplasmanda Burnley'i 3-1 mağlup etti. Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, yeni takımında ilk sürelerini aldı.

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İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Aston Villa, deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı.

Konuk ekibin gollerini 8 ve 20. dakikalarda Matty Cash ve 61. dakikada Moussa Diaby atarken Burnley'nin sayısını 47. dakikada Lyle Foster kaydetti.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, 73. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltti. Burnley ise puansız kaldı.

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#Premier Lig#Aston Villa#Nicolo Zaniolo

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