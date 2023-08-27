Galatasaray'a 19'luk orta saha: Habib Diarra

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Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da gözlerorta saha transferine çevrilmiş durumda. Nicolas Dominguez, Partey, Ndombele ve Veratti derken gündeme bu kez Fransa'dan genç, gelecek vadeden bir isim geldi.

THOMAS PARTEY'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ile de yakından ilgileniyordu. Sarı-Kırmızılı takım İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu teklifte bulundu ancak kulübünden ret cevabı aldı. Arsenal 30 yaşındaki tecrübeli orta sahayı kesinlikle satmayı düşünmediğini Galatasaray yönetimine bildirdi. Thomas Partey Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyordu.

FRANSA'DAN SÜRPRİZ ÖNERİ

Fanatik'in haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Strsbourg'da forma giyen 10 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon Euro + bonuslarla 15 milyon Euro beklentisi var.

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İKİ AVRUPA DEVİ DE İSTİYOR

Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal de ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda yer alabilir. Strasbourg sonrası çıkış yakalamak isteyen Habib Diarra Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Bu sezon Lig 1'de takımının Monaco'ya 3-0 kaybettiği maçta Diarra 77 dakika sahada kalmıştı.

GEÇEN SEZON PARLADI

2 sezon önce Strasbourg ile A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Fransa alt yaş gruplarında 11 kez milli olan genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi. Asıl mevkisi 6 numara olan Diarra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.