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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Futbol
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlundan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 18:42

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığına ilişkin olarak resmi siteden bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nın sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu, Konferans Ligi'ndeki Twente ve Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçlarını kaçıracak. 

Genç yıldızın milli ara sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.

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Fenerbahçe Spor Kulübü"

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Futbol

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