Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanya basını duyurdu, Real Madrid...

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Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle operasyon geçiren Arda Güler'de yeni bir gelişme yaşandı.

REKOR BONSERVİSLE GİTTİ

Barcelona'nın da takımına katmak istediği 18 yaşındaki genç yıldız, seçimini Real Madrid'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'luk bonservis geliri kazandırdı.

KAMPTAN AYRILDI, OPERASYON GEÇİRDİ

Temmuz ayında sakatlık geçiren Arda Güler, Real Madrid'in kampından ayrılmak zorunda kalmıştı.

Madrid ekibinin taraftarlarının da sahaya çıkmasını heyecanla beklediği genç yıldız, hazırlık turnuvasında süre alamamıştı.

Bir süre tedavi gören Arda Güler için ameliyat kararı alınmış ve milli oyuncu operasyon geçmişti.

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DOKTORLARDAN ÖVGÜ ALMIŞTI

Dizinden operasyon geçiren Arda Güler'in beklenen daha hızlı bir şekilde sahalara dönmesinin beklendiği basına yanmıştı.

Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulanmıştı.

Ayrıca kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadeleri de çok konuşulmuştu.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

Son olarak İspanya basınından AS'ta çıkan habere göre; Arda Güler'in eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Genç yıldızın, iç sahada oynanacak Las Palmas maçında dakika alabileceği kaydedildi.

REVİRE DÖNDÜ

Real Madrid'de Arda Güler ile birlikte bazı yıldızlar da sakatlık geçirdi.

Şu anda Courtois, Militao, Dani Ceballos, Ferland Mendy ve Vinicius Jr gibi isimler sakatlıklarından ötürü forma giyemiyor.