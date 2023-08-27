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Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferinde sona gelindi

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#Transfer#Fenerbahçe#Crespo
Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Miguel Cresponun transferinde sona gelindi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 18:09

Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İtalyan ekibine imza atmaya hazırlanıyor.

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Kadroda önemli bir değişikliğe giderek yıldız isimleri takımına kazandıran Fenerbahçe, bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı lacivertliler, 13 yeni futbolcuyu renklerine bağlarken kadroda düşünülmeyen isimleri takımdan gönderiyor.

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AYRILIK KARARI ALINDI

Genişleyen rotasyon sonrasında yabancı futbolcularıyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Genoa'nın Portekizli futbolcu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin, Portekizli orta saha oyuncusunun transferini hafta başında tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

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SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan oyuncu, 2021 yılında Portekiz Ligi ekibi Estoril'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli formayı 65 resmi maçta giyen Crespo, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Crespo

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