×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal listeyi hazırlıyor! Tam 11 oyuncu yol ayrımında

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal listeyi hazırlıyor Tam 11 oyuncu yol ayrımında
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Sarı lacivertli takım 8 yabancı, 3 de yerli oyuncu ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna katan, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Wilfried Zaha ile de imzaya çok yakınlaşan Fenerbahçe Kulübü’nde kadro baştan aşağı yenilenirken gideceklerin kalacakların bu hafta netleşmesi bekleniyor… Arda Güler’den gelecek 20 milyon Euro’nun yanı sıra Samatta’yı PAOK’a veren sarı lacivertliler bütçede ekstra 2.7 milyon Euro’luk yer açtı.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama: Tahkimden dönmedi, yalanFenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama: Tahkim'den dönmedi, yalanHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Ali Koçtan Arda Güler örneği: Cesaret artacakFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Arda Güler örneği: Cesaret artacakHaberi görüntüle

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal listeyi hazırlıyor Tam 11 oyuncu yol ayrımında

GELENLERDEN SADECE 1’i YERLi

Szalai ve Batshuayi’ye ciddi tekliflerin gelmesiyle mali açıdan rahat bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe’de öncelik İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırmak. · KADROYA 6 yeni oyuncu katılırken bu isimlerin sadece 1’i yerli. Gelen 5 lejyonerle birlikte F.Bahçe’nin yabancı sayısı 17’e çıkmış durumda. Becao, Zaha, Livakovic’in de gelmesiyle bu sayı 20’ye ulaşacak. Bu nedenle Kanarya’da 8 yabancı, 3’ü yerli olmak üzere 11 oyuncu yol ayrımında.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig