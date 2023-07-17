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Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama: Tahkim'den dönmedi, yalan

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçeden 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama: Tahkimden dönmedi, yalan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 19:53

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili daha önce federasyonu bir başvuru yapılmadığını ve Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den yaptığı açıklamada, 28 şampiyonluk talebi için kulübün daha önce başvuruda bulunmadığı kaydedildi.

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Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklama şöyle:

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN GEÇMİŞTE TAHKİM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ YALANI HAKKINDA

Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF’ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na ne başvurusu olmuştur ne de ‘OLMAYAN’ bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir.

Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig