Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Arda Güler örneği: Cesaret artacak

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Fenerbahçe'de Tahir Karapınar’dan boşalan altyapı koordinatörlüğü görevi için Sedat Karabük’le anlaşma sağlanırken, Tahir Karapınar ise yeni dönemde görevine Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı olarak devam edecek.



Bu görev değişiminin ardından Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Tahir Karapınar ve Sedat Karabük’le bir araya gelen Başkan Ali Koç, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Özaktaç ile Can Gebetaş da hazır bulundu.

"ALTYAPIDA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

Fenerbahçe TV’ye açıklamalar yapan Başkanımız Ali Koç, “Altyapıda güzel şeyler oluyor. Meyvelerini bu sene vermeye başladı. Bu uzun bir süreç. Sabırlı, inançlı olunması gereken bir süreç. Esas büyük değişim Tahir hocayla başladı. Tahir hoca buraya aslında Emre Belözoğlu’yla beraber A Takım için gelmişti ama Emre Belözoğlu Tahir hocayı önerdiği zaman geçici bir süre A Takımda kalıp ondan sonra Akademi için düşünmüştük. 3 sezon sonra kupalar gelmeye başladı, oyuncular A Takıma çıkmaya başladı. İnanıyorum ki 2-3 sene içinde Akademide kim olursa olsun bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe bunun çok faydasını görecek. Sadece Fenerbahçe değil, aynı zamanda tüm akademiler, tüm gençler bunun faydasını görecek. En önemli şey inanmak. İnanmak, arzu etmek elde etmenin yarısıdır. Biz Akademimizden A Takıma, Süper Lig’in başka takımlarına, Arda Güler gibi yurt dışına transferler yaptıkça –Muhammed Gümüşkaya’yı da örnek verebiliriz- hem biz cesaretleneceğiz hem çocuklar cesaretlenecek hem veliler cesaretlenecek. Daha da önemlisi burası gençler için, veliler için bir cazibe merkezi haline gelecek. İnşallah Akademimizi de bitirdiğimiz zaman, o büyük projeyi… Fenerbahçe’nin çehresi bambaşka bir konuma gelecek. Tahir hocaya yaptığı hizmetlerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tahir hocayla Kulübün geleceği için çalışmalar yapacağız.

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BU BİR BAYRAK DEVRİ

Sedat hocaya gelince 5 sene evvel kendisiyle bir mülakat yapmıştım. Çok kişiyle konuşmuştuk. O zamanlar hatırlarsınız David Badia’yı getirmiştik. Sonra aradan 1-2 sene geçti Tahir hocam gelmeden Sedat hocayı bir daha görüşmeye çağırdık ama o zaman müsaitliği yoktu. Şimdi onun da yolu bizimle kesişti. Ben inanıyorum ki Tahir hocadan aldığı bayrağı aynı ilke, prensip ve ruhla daha da yukarı taşıyacağına eminim. Bu bir bayrak devri. Türkiye’de yetenek var. Üzücü olan şey burnumuzun dibindeki yetenekleri yabancılar bizden daha evvel keşfedip götürebiliyorlar. İsmini duymadığımız oyuncular yurt dışına gidip başarılı oluyorlar. Bununla birlikte şöyle de bir hata yaşanıyor Türkiye’de; yer ve zaman çok önemli. Pek çok genç arkadaşımız diğer kulüplerden ayrılırken büyük ses getirmişti, 'çocuklar kalmıyorlar, etmiyorlar, yuvalarından çabuk uçuyorlar, menajerler kanlarına giriyor aileleri ikna ediyorlar' diye. 5-6 tane örneğimiz var büyük kulüplerden giden. Bizden bir tanesi de Ömer Faruk Beyaz’dı. Doğru zamanda doğru yere gitmek de çok önemli. Görüyoruz ki erken atılan adımlarda istenilen sonuçlar elde edilemiyor, hatta olumsuz sonuçlar elde edilip bu genç arkadaşlarımızın şevki kırılıp ülkelerine geri dönüyorlar. Burada önemli olan futbol becerisi kadar kişisel gelişim, adaptasyon, lisan bilgisi, yol yordam bilme, gidilen yeni yere adapte olma becerisine sahip olma. Olmayan pek çok oyuncumuzun üzülerek geri geldiğini görüyoruz. Bu da ters bir etki yapıyor. Cazibe merkezi haline gelinmeli, çocuklar cesaretlensin, Süper Lig takımlarında oynayabiliriz düşüncesi olsun… Bir de çok büyük yetenek olarak gördüğümüz oyuncuların yurt dışına gidip 1-2 yıl içinde hüsranla geri dönmeleri tam tersi etkiyi yapıyor. O yüzden doğru balansı yakalamak gerekiyor.



Tahir hocama teşekkür ediyorum ama ‘elveda’ demiyorum çünkü onunla yapacak başka işlerimiz var. Sedat hocaya da ‘hoş geldin’ diyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin, şansımız bol olsun, hakkımızda en hayırlısı olsun.” dedi.