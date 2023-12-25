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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Mauro Icardi atışması! Edin Dzeko'dan olay yanıt: Penaltı için ağlıyorlar

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Mauro Icardi atışması Edin Dzekodan olay yanıt: Penaltı için ağlıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 00:53

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kalırken hakem kararları üzerinden iki takım arasında atışma yaşandı.

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Galatasaray Kulübü, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi sonrası hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Mauro Icardi'nin gözünün morardığı bir fotoğrafı paylaşan sarı kırmızılılar, sert ifadeler kullandı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadelerine yer verildi.

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FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkındaki açıklamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." denildi.

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EDIN DZEKO'DAN OLAY ICARDİ YANITI

Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'ya sosyal medya hesabından cevap verdi.

Edin Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Emin ol, bundan daha iyisini yapabilirsin Fabrizio." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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