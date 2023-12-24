Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Süper Lig rekoru kırıldı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi tartışma yaşadı

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Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe ile Galatasaray zorlu derbide karşı karşı gelirken oyuncular arasında tartışma yaşandı.

İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 17’nci haftasındaki Kayserispor maçının 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Serdar Aziz’in yerine Oosterwolde’ye, Fred yerine İrfan Can’a, İsmail Yüksek’in yerine Crespo’ya, Batshuayi yerine ise Dzeko’ya görev verdi. Kartal, Galatasaray maçına şu 11’le çıktı: “Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szaymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko."

Sarı-lacivertli ekipte 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, zorlu derbide takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ile gribal enfeksiyonu bulunan Serdar Aziz derbide görev alamadı.

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DZEKO 11’DE YER ALDI

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında görev alamayan Edin Dzeko, Galatasaray maçında formasına kavuştu.

Sarı-lacivertlilerde Kayseri deplasmanı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, geçtiğimiz günlerde takımla çalıştı. Sakatlığını atlatan Boşnak futbolcu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı.

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OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 17’nci haftasında 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Buruk, kalede Günay Güvenç yerine sarı kart cezasını tamamlayan Fernando Muslera’yı tercih etti. Tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz’dan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira ve Kerem Demirbay’a şans veren Buruk, hücum hattının sağında Hakim Ziyech, ortasında Dries Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nu görevlendirdi. Okan Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

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DAVINSON SANCHEZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı dolayısıyla Fatih Karagümrük karşılaşmasında oynamayan Kolombiya stoper Davinson Sanchez’in Fenerbahçe karşılaşması öncesi durumu belirsizliğini koruyordu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

İKİ OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk’un ilk 11’de tercih ettiği 2 isim ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yer aldı.

GALATASARAY TARAFTARI 4 YIL SONRA KADIKÖY'DE

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Bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda yerinden takip etti. RAMS Park’ta toplatıp otobüslerle Kadıköy’e gelen 2 bin 79 Galatasaraylı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı.

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımını deplasmanda desteklemişti.

TOPLAM 45 FAUL

İki takımın da kontrollü başladığı maçta oyun sık sık durdu. İlk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yöneten Arda Kardeşler, 90 dakikada toplamda 45 faul düdüğü çaldı.

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Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki derbi, Süper Lig'de bu sezon en çok faulün çalındığı maç oldu.

GOL BEKLENTİSİ DÜŞÜK KALDI

Derbinin 90 dakikasında tek isabetli şut çıkarken gol beklentisi üretimi 0.63 olarak ortaya çıktı. Bunun 0.42'ini Galatasaray, 0.21'ini ise Fenerbahçe üretti.

TEK İSABETLİ ŞUT G.SARAY'DAN

Maçta fazla gol pozisyonu olmazken tek isabetli şut, 70. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.

G.SARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçeli savunmacı Alexander Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Arjantinli yıldız pozisyon sonrasında penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

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Fenerbahçeli Edin Dzeko ile Lukas Torreira arasında top kapma mücadelesi yaşanırken sarı kırmızılılar faul atışı kazandı.

DZEKO İLE ICARDİ TARTIŞTI

Yaşanan faul pozisyonun ardından Edin Dzeko, hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulunurken Icardi'nin olay yerine gelmesi sonrası ikili arasında tansiyon yükseldi.

Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasında tartışma çıkarken iki takımın oyucuları devreye girerek tartışmanın büyümesine önledi.

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MUSLERA OLAY YERİNE GELDİ

Galatasaray'ın kalecisi Muslera da kalesinden çıkarak tartışmanın yaşandığı alana geldi.

Torreira ile İrfan Can arasında da küçük çaplı bir anlaşmazlık yaşandı ancak oyun kısa bir süre sonra yeniden başladı.