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İrfan Can Kahveci: Onun yerini dolduramadım

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray
İrfan Can Kahveci: Onun yerini dolduramadım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 21:26

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Alexander Djiku, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

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Fenerbahçeli futbolcular Alexander Djiku, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından konuştu.

İyi bir savunma yaptıklarını belirten Alexander Djiku, "Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok pozisyon üretebilirdik. Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik bu anlamda. Daha çok şans yarattık. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"

Kendilerinin daha üstün oynadığını kaydeden Miguel Crespo, "Çekişmeli bir maç oldu, zor bir maç oldu. Bana sorarsanız üstün olan taraf bizdik. Biz daha net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Harika taraftara 3 puan hediye edemedik. Hala lideriz. Ligde daha çok maç var. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

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"SÜPER KUPA FİNALİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

İrfan Can Kahveci ise "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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"EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Fred'in cezalı olmasıyla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci, "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız." açıklamasını yaptı.

 

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray

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