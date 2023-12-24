Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde soyunma odası koridorlarında arbede çıktı! Okan Buruk çok öfkelendi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı derbide gol sesi çıkmadı.

BURUK’UN G.SARAY’I YiNE KALESiNi KAPATTI

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılı takımın teknik direktörü olarak Fenerbahçe’ye karşı yenilmezlik unvanını korudu. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0’lık zaferle ayrılmıştı. Buruk’un G.Saray’ı Fenerbahçe ile oynadığı 3. maçta da gol yemedi. İsmail Kartal’ın F.Bahçe’nin başında G.Saray’a karşı karnesi 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi oldu.

G.SARAYLILAR TOPLARI KAPTI

Rakipten top kapma istatistiğinde dün G.Saraylılar zirvedeydi. Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz rakiplerinden üçer top kaparak bu alanda birinciliği paylaştılar. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci 2 top kapma ile 3. oldu.

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KESKiN NiŞANCI OSAYi SAMUEL

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel derbiyi yüzde 100 pas isabetiyle tamamladı. Sarı lacivertlilerin sağ beki 21 pasın tamamında isabet bulurken bu ismi yüzde 86 isabetle (18/21) G.Saraylı Hakim Ziyech takip etti. Aynı takımdam Sacha Boey 36’da 29 pas isabeti ve yüzde 81 oranla üçüncülüğü elde etti. Toplam pas isabetinde ise Nelsson 35 pasla ilk sırada yer aldı ama sarı kırmızılı oyuncu 51 denemesinin 16’sında da isabet sağlayamayınca en çok hata yapan isimler sıralamasında da zirvede yer aldı.

KADIKÖY’DE 4 MAÇ SONRA SAHADAN BERABERLiK ÇIKTI

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında düne kadar Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanan son 4 maçtan beraberlik çıkmamıştı. İki takım arasında 14 Nisan 2019’da oynanan mücadele 1-1 sona ermiş, daha sonra oynanan 3 karşılaşmada G.Saray iki, Fenerbahçe bir maç kazanmıştı. İki takım arasında düne kadar oynanan son 10 karşılaşmadan 2’si 0-0 sona ermiş söz konusu iki karşılaşma G.Saray’ın sahasında oynanmıştı.

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DERBİ ÖNCESİ ARBEDE ÇIKTI

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi. Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi ve koridorda arbede çıktı. Yaşanan tartışmaların ardından Ali Yiğit Buruk soyunma odasına alındı. Okan Buruk, gerginlikten Fenerbahçelileri sorumlu tutarak, “Daha stada girerken burada provokasyon vardı” dedi.