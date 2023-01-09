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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı kırmızılı ekip, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile iki kez ağları havalandırırken bu pozisyonlar ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ve ilk yarım saat skorda denge bozulmadı.

Kadıköy'de dakikalar 32'yi gösterdiğinde sahneye Sergio Oliveira çıktı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının kalan bölümlerinde Fenerbahçe'de Batshuayi, Fernando Muslera'yı geçemedi ve devreye sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

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ICARDI NOKTAYI KOYDU

Galatasaray'ın ikinci golü ise 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu golde asisti yapan isim ise oyuna yalnızca 2 dakika önce giren Mauro Icardi oldu. Arjantin oyuncu ayrıca 90+10. dakikada attığı jeneriklik golle de derbinin skorunu belirledi: 0-3.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe'de 69. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, 86. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından gördüğü kırmızı kartla sarı lacivertli takımı sahada 10 kişi kaldı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 39'a yükseltti ve liderliğini korudu. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 35 puanda kaldı.

FENERBAHÇE DERBİLERDE GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk yarısında oynadığı üç derbide de gol atamadı. Jorge Jesus, Joachim Löw'den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin başında üç derbiye de çıkıp galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu (1B 2M).

ICARDI GÖZ DOLDURUYOR

Süper Lig'de görev yaptığı son beş maçta dokuz golde pay sahibi olan Mauro Icardi (5 gol & 4 asist), Bafetimbi Gomis'ten (2017/18'de 4 maç) bu yana bir sezonda 3+ karşılaşmada hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

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OKAN BURUK KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Galatasaray'ın başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı. Başarılı teknik adam ayrıca Süper Lig'de Karl-Heinz Feldkamp'tan (Nisan 1993) bu yana Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan ilk Galatasaray çalıştırıcısı oldu.

GÜNTEKİN ONAY: BU ZAFER OKAN BURUK'UN

Galatasaray teknik direktörü Kadıköy’deki galibiyetin mimarı oldu.

Derbide ilk yarıda Okan Buruk’un Fenerbahçe’ye özel planı net bir şekilde tuttu. Sarı lacivertlilerin 3’lü çizgi savunmasının arkasına direkt paslarla geçen Galatasaray, Barış Alper ile çok etkili oldu. İlk 45 dakikada 13 top kaybı yapan Kerem, biraz gününde olsa Galatasaray 1 golden fazlasını da bulabilirdi. Fenerbahçe orta alanla hücum arasındaki bağlantıyı bir türlü kuramadı ve çok fazla top kaybı yaptı. Bunun nedeni 3-4-3 düzeninde Ferdi ve Osayi’nin çizgide oynamaları ve orta alanın merkezinde çok geniş bir alanı 2 oyuncuyla Crespo ve Arao ile kontrol etmek durumunda kalmalarıydı.

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JESUS’UN HAMLELERi YETMEDi

Galatasaray, net santrforsuz düzende top rakipteyken orta alanda 6 kişilik bir blok oluşturdu ve Fenerbahçe’ye sayısal anlamda kurduğu üstünlük ile oyun kurmasına izin vermedi. İkinci yarının başında Jorge Jesus, Gustavo Henrique’yi çıkartıp Lincoln’ü sahaya sürdü ve 4’lü savunmaya döndü. Ancak bu değişiklikler de Fenerbahçe için yolunda gitmeyen işleri düzeltmek için yeterli olmadı. Dün oyunu çok iyi kurgulayan Okan Buruk ilerleyen dakikalarda yaptığı değişikliklerle takımının ivmesini daha da yukarıya çekmeyi bildi.

SADECE FERDi AYAKTA KALDI

Derbide son derece sakin, sahada ne yaptığını bilen Fenerbahçe’nin zaaflarından faydalanan Galatasaray, haklı bir galibiyet elde etti. Derbi karnesi zayıf olan Jorge Jesus ise dün bir iç saha derbisini kötü oynayarak kaybederken Okan Buruk, Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’yi de mağlup ederek taktiksel olarak tartışılmayacak bir başarı daha elde etti. Fenerbahçe’de ayakta kalan tek isim Ferdi olurken Galatasaray’da başta Barış Alper olmak üzere Nelson, Abdülkerim ve Berkan çok iyi performans gösterdiler. Kerem de çok çalıştı. Üzerinde çalışılmış bir planı cesur bir 11 ile sahaya yansıtan Okan Buruk dünkü Kadıköy zaferinin mimarı oldu.

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BANU YELKOVAN: GALATASARAY DERSİNİ ÇALIŞMIŞ

Kadıköy’de yüksek tempolu zevkli ve heyecanlı bir maç izledik.

Zirvenin ilk iki sırasında yer alan iki takım arasında, iki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı, yüksek tempolu, zevkli ve heyecanlı bir maç izledik. İki takım da pozisyonlar yakaladı, iki takımın da gole yaklaştığı anlar oldu. İki takım adına da son vuruşlarda daha etkili olunsa, skoru başka türlü hale getirecek yeteri kadar pozisyon da başta gününde Muslera, kaleciler tarafından engellendi. Dolu tribünler, etkileyici koreografi, kartlar ve zaman zaman gergin anları da sayarsak bir derbiyi derbi yapan her unsur yerli yerindeydi.

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SANTRFORSUZ 11’LE ÇIKTI

İcardi ve Torreira’dan yoksun kadrosuyla, hızlı adamlarıyla, kanatları iyi kullanarak ve defanstan hızlı çıkarak sonuç almayı hedeflediği bir taktikle sahaya çıktı Galatasaray. Maçın ilk anlarındaki bocalamayı hızlı atlattı, santrforsuz ilk onbirini, birkaç pasla çok hızlı çıkılan kontrataklarla doğru kullandı. Fenerbahçe, dönen toplarla aynı hızda Galatasaray kalesine inse de yakaladığı pozisyonlarda gününde Muslera’yı aşamadı. İlk yarıda topun hakimiyeti Fenerbahçe’de, oyunun hakimiyeti Galatasaray’daydı. Serbest vuruşta Oliveira’yla aradığı gole kavuştu konuk ekip. İlk yarı bu skorla bitti.

iCARDi TAM ZAMANINDA GiRDi

İkinci yarıda oyuna denge getirdi Fenerbahçe. 53. dakikada Crespo’yla, 67. dakikada Osayi-Samuel’le gole çok yaklaştıysa da skorun değişmesi için oyuncu değişiklikleri ve İcardi’nin oyuna girmesi gerekti. İkinci gol, en iyi gününde olmayan Kerem’le İcardi’nin paslaşmasından geldi. Savunma arkasına sarkan Kerem’den seken top Icardi’nin önüne düşünce Kerem’e asist olarak geri döndü.

EN VERiMLi 15 DAKiKA

Oyuna 68. dakikada giren İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Dubois’ya yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kartı görünce Fenerbahçe eksik kaldı. Maçın skorunu belirleyen gol İcardi’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta geldi. Galatasaray uzun zamandan sonra Kadıköy’den net bir skorla döndü ve üst üste 7. galibiyetini almış oldu. İcardi 15 dakikada bir gol ve bir asistle belki de kariyerinin en verimli çeyrek saatlerinden birini geçirdi.

UĞUR MELEKE: OKAN BURUK'UN İÇİNDEN HEYNCKES ÇIKTI

Galatasaray’ın teknik patronu derbide cesur kararlar vererek kazandı.

Okan Hoca ne yaptığının farkındaydı, amacı topla daha fazla oynamak değil, daha verimli ve hızlı hücum etmekti. 2013’te Heynckes yönetimindeki Bayern’de Robben-Ribery, Barcelona karşısında ne yaptılarsa, Barış-Kerem-Rashica da onu yaptılar. Özellikle ilk 45’te yavaş Gustavo’nun üzerine oynayarak çektiler fişi. Buruk’un taktiksel olarak mat ettiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’sa dün sanki gömleğinin içinde Vitor Pereira’yı saklıyor gibiydi!

Nisan 2013’te Heynckes yönetimindeki Bayern, Devler Ligi yarı finalinde Barcelona’ya karşı favori olarak gösterilmiyor; beş sezondur Avrupa futbolunu domine eden Messi ve arkadaşlarının yine finalist olacağı düşünülüyordu. Barcelona ilk maçta Münih’te topla yüzde 63 oynadı, yine bin pasa yakın bir istatistik yakaladı ama kazanan 4-0’la Heynckes’ti. Dâhi Heynckes’in talebeleri rövanşta da topla daha az oynayarak Barça’yı 3-0’la geçip tarihi bir zafer kazandırdılar Bavyera ekibine.

GUSTAVO’NUN ÜZERiNE OYNADILAR VERiMLi HÜCUMLAR

Dün Kadıköy’de OKAN BURUK’un içinden Heynckes çıktı adeta! Böyle bir maçta elinizde üç klasik santrfor varken en uçta Barış’la başlamak cesur bir karar. Ancak Okan Hoca ne yaptığının farkındaydı, amacı topla daha fazla oynamak değil, daha verimli ve hızlı hücum etmekti. Robben-Ribery 2013’te ne yaptılarsa, Barış-Kerem-Rashica da onu yaptılar. Özellikle ilk 45’te yavaş Gustavo’nun üzerine oynayarak çektiler fişi.

1- BEŞLi SAVUNMAYI DEĞiŞTiRDi AMA... JESUS GEÇ KALDI

Buruk'un taktiksel olarak mat ettiği Jesus’sa dün sanki gömleğinin içinde Vitor Pereira’yı saklıyor gibiydi! Büyük maçlara beşli savunmayla çıkma stratejisi dün bir kez daha kaybetti. Devrede dörtlüye dönüş de oyunun kaderini değiştirmedi zira Jesus’un aynen Trabzon ve Antalya maçlarında olduğu gibi değişiklikleri yine geç kaldı. Dün Barış ilk 20 dakikada Gustavo’yu sahadan sildikten hemen sonra Jesus dörtlü savunmaya dönebilirdi. 70’lerde gelen o üçlü değişikliğin de en az 15 dakika önce yapılması gerekirdi.

Dünkü derbiden özel bir parantezi de Barış için açmak lazım. Sahada kaldığı süre boyunca kusursuza yakın oynadı. Hemen her tercihi doğru, her koşusu etkiliydi. A milli takım, özellikle deplasmanlar için bir santrfor alternatifi kazandı dün.

2- YiNE iHTiYAÇ DUYULAN YERDE SAHNEYE ÇIKTI

BİR YAŞAYAN EFSANE OLARAK FERNANDO MUSLERA

12 yılda Galatasaray formasıyla tam 14 kupa kazandı. Bugün bu kupaların yarısını verin, ben evime götüreyim dese itiraz edemezsiniz! Hep söylerim, Türk futbolunda 90’lar Gheorghe Hagi’nin, 2000’ler Alex de Souza’nın yıllarıydı. 2010’lara Muslera damga vurdu, madalya koleksiyonu yaptı. Uruguaylı efsane galiba bununla yetinmeyecek, 2020’lerde de koleksiyonuna yeni kupalar eklemeye kararlı. Dün yine ihtiyaç olduğunda oradaydı, 36’da Batshuayi, 37’de Arao, 67’de Samuel vurduğunda hep doğru zamanda doğru yerdeydi.

F.BAHÇE’NİN YERLİ OYUNCULARI GERİLEDİ Mİ

Sebeplerine ya da derinlemesine analizine girmeden, sizinle istatistiki bir bilgiyi paylaşacağım. Fenerbahçe, 2 Ekim’de Beşiktaş’a karşı ilk 11’de 4 yerliyle başlamış. Sonrasında Karagümrük’e 3, Ankaragücü’ne 4, Başakşehir’e 5, İstanbul, Sivas ve Giresun’a karşı dörder yerli ilk 11’deler.

DÜNYA KUPASI SONRASI DEĞiŞiM

Hatta bu süreçte Avrupa’da sınır olmadığı halde Larnaka’da beş, Kiev’de de dört Türk futbolcu sahada. Ekim-Kasım’da oynanan 11 resmi maçta ortalama dört yerli hep ilk 11’de.

Dünya Kupası sonrasıysa durum değişmiş: Fenerbahçe, ara sonrası oynadığı 4 lig maçında da üçer yerliyle sahaya çıktı.

ACABA SORUN NE?

Merak ettiğim şu: Fenerbahçe’nin sezona gayet iyi giren yerlilerine ne oldu? Düşüş mü yaşadılar yoksa forma rekabetinde geride mi kaldılar?

BATSHUAYİ’NİN OFSAYTTAN BİR TÜRLÜ ÇIKAMAMASI

Elbette hepimiz, Michy Batshuayi’nin iyi bir sezon geçirdiğinin farkındayız. 2021-22’deki sallantılı performansı, yerini daha stabil bir çizgiye bıraktı. Sahada daha çalışkan ve daha keskin bir Batshuayi var bu sezon.

BU KONUDA DAHA CiDDi OLMASI GEREKiYOR

Ancak Batshuayi cephesinde değişmeyen bir şey var. O da aynen geçen sezon Beşiktaş formasıyla olduğu gibi çok basit ofsaytlara düşmesi. Daha doğrusu, ofsayttan bir türlü çıkamaması. Geçtiğimiz hafta Hatay maçının 3’üncü dakikasında geriye hızlıca dönmeyip düşmüştü ofsayta. Dün de 24 ve 55’te bire bir aynı şekilde çıkamadı bir türlü ofsayttan. Belçikalı’nın bu konuda daha ciddi olması gerek.

GALATASARAY’DA İTİRAZ NEDENLİ SARI KARTLAR

Malumunuz, 25 Aralık’taki İstanbulspor maçında Torreira sahayı yakın çizgiden terk etmeyi reddederek sarı kart görüp cezalı duruma düşmüştü. Dün 26’da Sacha Boey topu yere vurarak, Oliveira hakemi omzundan tutarak, 45+7’de Mertens itirazdan, 90+10’da Icardi formasını çıkararak sarı kartlar gördüler. Galatasaray’ın bu yoğun takviminde gereksiz kart sayısı biraz fazla gibi.