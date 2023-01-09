Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel tezahüratı!

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

ALTAY'A PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar, skorun 2-0 olduğu dakikalarda Altay Bayındır'yı ıslıkladı. Genç kaleci topla buluştuğunda tribünlerden tepki gördü.

FERDİ KADIOĞLU'NA DESTEK

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu ise destek gören isim oldu. Taraftarlar, milli oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL TEZAHÜRATI

24 yaşındaki kalecilerini ıslıklayan Fenerbahçe tribünleri daha sonra Altay'a tepki göstermek adına eski kalecileri ve şu anda Hatayspor Teknik Direktörü olan Volkan Demirel'in ismini bağırarak tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün efsane kalecisi olan VOLKAN DEMİREL kariyerinin çok büyük bir bölümünü Fenerbahçe'de geçirirken, takımının derbi maçlarının neredeyse tamamında kaleyi korumuştu.